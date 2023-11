LABBÉ, Maurice, p.m.é.



M. l'abbé Maurice Labbé, prêtre de la Société des Missions-Étrangères, est décédé à Laval le 5 novembre 2023, à l'âge de 90 ans et 7 mois.Né à Sherbrooke le 27 mars 1933, il était le fils d'Émile Labbé et de Germaine Turgeon. Il a fait ses études secondaires au Séminaire de Sherbrooke et ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Ordonné prêtre le 29 juin 1958, il est parti pour le Japon le 12 septembre 1959, où il travailla comme missionnaire jusqu'en 2017. Il fut Supérieur de la Circonscription du Japon de 1981 à 1987. Au moment de son décès, il était retraité à la Maison centrale.Il est allé rejoindre son frère aîné feu Léandre (feu Magella Paradis) et laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères et ses soeurs: Gisèle (feu Philippe Turgeon), Fernande (Lucien Martin), Monique (André Hamel), Jacqueline (Gérard Martin), Richard (Pierrette Lacasse), Rosaire (Claudette Armstrong), Fernand (Marie-Aimée Melançon), Suzanne (Yves Legros), Claudette (Ronald Paré), Robert (Manon Boisvert), Daniel (Joanne Boisvert), André (Diane Proulx) et François (Louise Bolduc) ainsi que de nombreux neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères, située au 180, place Juge-Desnoyers, Laval (Pont-Viau), H7G 1A4, vendredi le 10 novembre 2023, à 19h00.Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu samedi le 11 novembre à 14h, suivies du dépôt de son urne dans le columbarium.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés, tél. 450-667-4190; téléc. 450-667-4194, courriel : smepq@smelaval.org, site internet : https://www.smelaval.org.