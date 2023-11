PELLETIER Maurice



À Laval, le 30 octobre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Maurice Pelletier, époux de feu Mme Berthe Cyr.Il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Francine), Michel (Chantale), Lina (Pierre) et Lise (Roger), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 novembre de 13h à 17h et de 19h à 22h au salon de laUne liturgie de la Parole aura lieu ce même samedi à 20h au salon.