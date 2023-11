DAVID, Monique (née Groulx)



À Montréal, le 29 octobre 2023 est paisiblement décédée à l'âge de 84 ans, Monique David (née Groulx) épouse de Pierre David.Elle laisse dans le deuil, son mari Pierre David, ses fils Gilles et Luc (Mireille Vaillant), ses petits-enfants, Fanny (Alexandre St-Pierre) et Rémi (Isabelle Vincent), ses soeurs et frères, belles-soeurs, beaux-frères et ses neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 novembre 2023 dès 13h30. Un hommage aura lieu à 16h et sera suivie d'un goûter, aux Espaces Memoria (2159, boul. St-Martin Est, Laval, QC, H7E 4X6)La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur pour leur soutien et les bons soins prodigués.En sa mémoire, des dons à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur seront appréciés.