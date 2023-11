FARMER, Gaëtane Lalonde



À l'hôpital de Valleyfield, ce 31 octobre 2023, est décédée Mme Gaëtane Lalonde, veuve de M. Gilles Farmer.Elle laisse dans le deuil; ses filles, Carole (Pierre Besner), Sylvie (André Labelle) et Joanne (Benoit Laberge), sept petits-enfants et dix-huit arrière-petits-enfants, son beau-frère l'abbé Laurier Farmer, ses neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église de Ste-Marthe située au 564, rue Principale, Ste-Marthe, le samedi 11 novembre 2023 à 14h. Prenez note que la famille y recevra vos condoléances à compter de 13h.www.salonunerairelfc.comPropriétaire Robert Cenac