VINCENT, Andrée



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Andrée Vincent, le 6 octobre 2023, à l'âge de 76 ans. Elle était la fille de Armand Vincent et de Gisèle Lampron.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Manon, Danielle, Yves, Yvon, France (Daniel) et Christiane (Yvon), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 novembre 2023, de 13h30 à 17h à laUne cérémonie sera célébrée à 17h, en la chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier.