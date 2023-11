ASSELIN, Jacques



À Montréal, le samedi 4 novembre 2023 est décédé, à l'âge de 69 ans, Jacques Asselin.Il laisse dans le deuil son grand ami Robert, son frère et ses soeurs Diane, Hélène et Claude, sa filleule Jessica, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 11 novembre 2023 de 13h30 à 16h30.Des dons en sa mémoire à la Société Parkinson Québec seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Jean-de-La Lande pour leurs services remarquables et appréciés.