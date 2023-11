Avant les grèves, le Front commun a un devoir moral de négocier

On ne nage plus dans les surplus. La mise à jour économique du ministre des Finances marque un retour à la dure réalité. L’économie ralentit et les rentrées de fonds au gouvernement aussi.

Nos gouvernements sont accablés de très lourdes structures de dépenses. Tout est fondé sur une solide croissance économique afin que toujours plus d’argent entre dans les coffres de l’État pour y faire face. Cette année, l’étau se resserre.

Ce portrait à jour nous sert d’outil pour analyser le blocage dans les négociations du secteur public. À la lumière des données publiées hier, on ne peut pas qualifier d’insultante ou de ridicule la dernière offre présentée par la ministre Sonia LeBel.

Réglons une chose: il n’y a pas dans une telle négociation quelqu’un qui a raison et quelqu’un qui a tort.

Les syndicats réclament pour leurs membres des conditions de travail améliorées et des salaires rehaussés pour faire face au coût de la vie. Plusieurs d’entre eux font un travail essentiel dans des conditions difficiles, on ne leur reprochera pas d’espérer une reconnaissance.

Le gouvernement cherche une entente pour payer correctement ses employés, mais sans mettre en danger les finances du Québec. La population veut des services, il faut offrir au personnel des conditions pour les garder en poste et recruter de nouveaux travailleurs.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Négociez S.V.P.

Personne n’a complètement tort dans sa position de départ, mais tout le monde doit bouger. Le mot «négociation» appelle à des compromis, du mouvement, une évolution dans ses positions.

Lundi matin, au premier jour de grève du Front commun, la présidente du Conseil du Trésor a demandé aux syndicats de présenter une contre-offre. Dit autrement, elle leur demande de mettre de l’eau dans leur vin et de tempérer leurs demandes.

La réponse syndicale est ferme et catégorique: ils ne bougeront pas tant que le gouvernement n’aura pas présenté une offre «sérieuse». Attention...

L’offre du gouvernement prévoit environ 13,5% de hausse sur cinq ans en plus du montant forfaitaire de 1000$ versé immédiatement pour compenser l’inflation de l’an dernier. À quelques virgules près, c’est exactement le taux d’inflation prévu pour les cinq années de la convention.

Écoutez le commentaire de Mario Dumont via QUB radio:

Offre insultante?

Je ne dis pas que l’offre du gouvernement est suffisante et finale. Il faudra la bonifier. Mais la qualifier d’insultante? Ce n’est pas conforme à la réalité. Affirmer que les travailleurs du secteur public perdraient du pouvoir d’achat chaque année? Ce n’est pas ce que les chiffres disent.

À l’inverse, si on prend le temps d’analyser les demandes syndicales, elles s’approchent des 20% sur trois ans. Plus de 6% par année, dans un contexte où l’inflation devrait revenir vers les 2% en 2024, cela paraît exagéré.

Avant de lancer le Québec dans des grèves douloureuses, les syndicats ont un devoir moral de bouger sur leur position et de faire une contre-offre. Ils ne peuvent refuser de négocier.