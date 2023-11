[BALADO] La Zone payante: les Bills au bord du gouffre!

Les semaines défilent et les Bills de Buffalo ne trouvent toujours pas leurs repères. L’attaque continue de se chercher et une fiche décevante de cinq victoires et quatre défaites place l’équipe dans une position précaire en début de deuxième moitié de saison. C’est l’heure d’une bonne séance de psychanalyse dans La Zone payante!

Les Bills sont cinquièmes en attaque et cinquièmes en défense, mais pourtant, quelque chose cloche. À leurs cinq derniers matchs, ils ont été vaincus trois fois et à quatre reprises, l’attaque a été limitée à 20 points ou moins.

Contre des adversaires de qualité comme les Bengals et les Jaguars, ils ont perdu et même contre des rivaux médiocres comme les Giants et Buccaneers, ils ont besoin de tout leur petit change pour s’en sortir. Qu’est-ce qui ne va pas à Buffalo et sont-ils en danger de rater les séries dans une conférence américaine très compétitive? On étudie leur cas dans notre plus récent épisode.

Tout n’est pas sombre partout dans la NFL. Deux performances magistrales de quarts-arrières ont retenu l’attention pour différentes raisons dans la dernière semaine. CJ Stroud se sauve-t-il déjà avec le titre de recrue offensive de l’année grâce à ses performances avec les Texans? Et que dire de Joshua Dobbs, qui a brillamment frappé en relève pour les Vikings?

Nos auditeurs nous amènent dans toutes sortes d’horizons cette semaine avec leurs questions. Quel est notre film de football préféré? Pourquoi les Steelers ont leur logo sur un seul côté du casque? Quelles sont nos plus belles surprises et déceptions à la mi-saison. Soyez à l’écoute pour le savoir et ne ratez pas la rubrique «Au Bar!»

Évidemment, on ne vous laisse pas sans nos prédictions et analyses pour les matchs de la semaine 10. Bonne écoute!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette