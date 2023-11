[BALADO] L’homme, ce chasseur, histoire d’une fausse vérité

L’Homme – le chasseur – domine l’étude de l’évolution humaine depuis près d’un demi-siècle et imprègne notre culture populaire.

Il est représenté dans les musées et les figures de manuels scolaires, les dessins animés du samedi matin et les longs métrages. L’homme qui chasse, la femme qui cuisine et s’occupe des enfants.

Ce mythe bien solidement ancré dans notre inconscient collectif serait faux. Qu’en est-il?

Écoutez Véronique Morin et Charles Trahan dans le balado En 5 minutes: