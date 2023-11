Comment mieux soutenir ma sœur?

Mon neveu s’est suicidé l’été dernier. C’est le fils de ma sœur dont je n’ai jamais été proche. Mais là, je me sens comme un devoir de la soutenir. Surtout qu’elle est séparée du père du garçon et qu’elle ne peut pas compter sur lui pour l’aider à vivre ce deuil.

Comme on a été élevés par des parents sévères et rigides, les affaires de cœur et les affaires tristes, ça n’a jamais été notre fort. Auriez-vous des conseils à me donner pour m’éviter de faire des faux pas et dire les bonnes choses ?

Un frère

L’important n’est pas tellement de parler que de l’écouter vous exprimer ses émotions aussi souvent qu’elle en a envie. Même si elle se répète à l’infini, ce n’est pas grave. Vous pourriez vous procurer un des nombreux livres qui existent en librairie sur le sujet. Il y a aussi le site Web de l’Association canadienne pour la prévention du suicide

https://suicideprevention.ca qui contient les conseils les plus importants sur la façon de faire en de telles circonstances.