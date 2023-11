Coupable d'agression sexuelle: il plaide que sa victime a été contaminée par un rituel chamanique impliquant un cochon d'Inde

Un pédophile qui a agressé sexuellement une fillette de 9 ans a tenté en vain de faire dérailler l'accusation en suggérant qu'un rituel chamanique impliquant un cochon d’Inde au Pérou avait teinté la mémoire de la jeune victime.

Edgar Orantes, 41 ans, dénonçait le processus de dévoilement de l’enfant, alléguant qu’elle avait été «contaminée» par une proche et influencée par un rituel chamanique, durant lequel un cochon d’Inde avait été sacrifié.

Le juge Dennis Galiatsatos a réfuté ses arguments, affirmant que la rencontre avec un chaman a plutôt dicté « quand » la victime serait prête à dénoncer. Le magistrat a reconnu l’accusé coupable de contacts sexuels et d’agression sexuelle sur la fillette, qui était alors âgée de 9 ans.

Et pour trancher la question, le magistrat s’est penché sur les rituels auxquelles la jeune s’était livrée.

La victime, dont l’identité est protégée, a subi une violente agression en 2015, alors qu’elle était en troisième année du primaire. À partir de cet instant, son attitude a changé du tout au tout. D’enfant joviale, elle est devenue triste et elle s’isolait.

Sa mère peinait à l’aider.

Découvrir la vérité

À l’été de ses 13 ans, la victime s’est rendue au Pérou, pour visiter une proche. C’est à cette occasion qu’elle a été amenée à participer à des rituels, dont un avec une guérisseuse d’esprit.

Mais c’est plutôt la rencontre d’un chaman qui l’a aidée. Lors de la séance, on lui a mis du parfum sur les mains, et on a ensuite placé un cochon d’Inde, appelé cuy au Pérou, sur son dos. L’animal a uriné sur l’enfant, ce qui signifie selon la tradition péruvienne que quelque chose n’allait pas bien dans la vie de la cliente, a résumé le juge dans sa décision.

Le chaman a ensuite passé l’animal partout sur le corps de la victime, tapé ses bras avec des arrangements de fleurs, brûlé de l’encens et fait sonner une cloche. Pendant ce temps, le chaman demandait aux esprits de guérir l’enfant, sortir le mal et lui enlever son stress afin qu’elle soit bien avec sa famille.

À la fin du rituel, le cochon d’Inde a dû être sacrifié, comme le veut la tradition, «quoiqu’il l’ait fait en l’absence de [l’adolescente] en raison de son jeune âge». On lui a expliqué que lorsque le chaman tue l’animal, cela lui permet de découvrir la vérité.

Déclencheur d'un dévoilement

La jeune a témoigné avoir aimé son expérience, avoir été impressionnée et avoir eu l’impression qu’elle avait été guérie.

Après cet exercice, la victime avait été pressée de questions par une proche, qui l’avait accompagné chez le chaman péruvien. Elle a fini par avouer son «grand secret», et détailler l’agression subie quatre ans auparavant.

De retour au Québec, elle avait porté plainte à la police. Edgar Orantes a été accusé à l’été 2020. Au terme du procès, le magistrat a conclu que le souvenir de l’événement de la victime est «indépendant de toute influence externe».

Il reconnaitre que le rituel chamanique peut paraitre «inhabituel selon les mœurs et coutumes nord-américaines», mais selon lui, il n’affecte pas la fiabilité du récit par l’enfant. «Ce rituel est assimilable à un autre événement déclencheur d’un dévoilement comme une visite chez le curé, une rencontre avec un professeur de confiance, une rencontre avec une travailleuse sociale ou une séance de psychothérapie», a-t-il tranché.

L’accusé revient en cour le mois prochain.