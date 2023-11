Coupe Dunsmore: un dernier tour de piste pour les vétérans du Rouge et Or et des Carabins qui vont s'ennuyer de la grande rivalité entre les deux formations

Au cœur de la bataille de la Coupe Dunsmore au cours des quatre dernières années, des joueurs d’impact du Rouge et Or de l’Université Laval et des Carabins de l’Université de Montréal vivront un dernier tour de cette piste, samedi dans un CEPSUM rempli au bouchon, de cette rivalité qui n’a pas son égal dans le réseau universitaire canadien.

Si la nostalgie n’est pas encore au rendez-vous et qu’ils se concentrent sur le moment présent, les joueurs interrogés identifient déjà des éléments qui vont leur manquer alors qu’ils s’apprêtent à disputer un dernier match dans le RSEQ.

Les rivalités Carabins-Rouge et Or, Montréal-Québec et l’intérêt médiatique sont des aspects qui vont me manquer, a mentionné le demi défensif étoile Bruno Lagacé. C’est certain que ça va être un moment spécial de disputer ma dernière Coupe Dunsmore. Ça fait six ans que je suis dans le programme des Carabins et il y a toujours eu beaucoup d’excitation dans les parties contre Laval.»

Absent lors des deux premières parties contre les Bleus cette saison en raison de blessures, Jean-William Rouleau est fébrile de revenir au jeu. «Ce qui va manquer le plus de ces parties contre Montréal, c’est d’aller à la guerre avec mes chums, a mentionné le plaqueur qui se tournera vers le marché du travail et retournera dans son Rimouski natal où un emploi comme ingénieur l’attend. Quand ça ne va pas bien, tu peux t’appuyer sur tes frères et c’est quelque chose que tu ne retrouveras nulle part ailleurs.»

«C’est une excitation de plus d’être présent avec les boys après avoir raté les deux premières parties, d’ajouter Rouleau. À chaque fois, je me suis blessé dans le match précédent celui de Montréal.»

Un placement qui lui offre une dernière chance

Rouleau aurait très bien pu ne jamais affronter les Carabins de nouveau. En retard 27-24 dans la demi-finale face aux Stingers de Concordia, samedi dernier, le Rouge et Or a eu besoin d’un placement de 45 verges de Vincent Blanchard pour forcer une deuxième prolongation avant de gagner 34-27 sur un touché d’Édouard Arsenault.

«J’étais très excité quand nous avons gagné, a-t-il indiqué. Ça aurait été ma plate que ma carrière se termine comme ça, mais j’avais pleinement confiance dans notre botteur.»

Admissible pour revenir une dernière année, Rouleau a déjà fait le choix d’accrocher casque et épaulettes pour amorcer sa carrière d’ingénieur. L’an dernier avant le repêchage de la LCF, il avait aussi prévenu les équipes de la LCF qu’il ne souhaitait pas poursuivre au prochain niveau.

Célébrations plus fortes contre Montréal

À l’instar de Lagacé, Maxym Lavallée vivra sa 5e Coupe Dunsmore, lui qui est arrivé avec le Rouge et Or en 2018. Les deux ont passé six ans au sein de leur programme respectif.

«Les célébrations avec tes coéquipiers après un bon jeu ou une victoire sont toujours plus le fun dans un match contre Montréal et ça va me manquer, a souligné le demi défensif natif de Gatineau qui comptera sur l’appui d’une quinzaine de partisans dans les gradins du CEPSUM. Ce sont les parties le plus le fun à disputer et je vais en profiter au maximum.»

Au cours d’une saison qui ne s’est pas déroulée de la façon souhaitée, Rouleau oubliera tout si le Rouge et Or repart de Montréal avec la Coupe Dunsmore dans ses bagages. «Tous les bas que j’ai connus seront effacés si on gagne, a-t-il résumé. Je suis arrivé au camp d’entraînement dans la meilleure forme de ma carrière, mais j’ai été ennuyé par plusieurs petites blessures que j’ai dû prendre le temps de guérir. Ce fut une saison ardue.»

«J'aime jouer dans le froid»

Ce n’est pas le froid de novembre qui ralentit l’enthousiasme de Lagacé. «J’ai toujours aimé jouer dans le froid et je profite de chaque moment lors des entraînements. Je ne regarde pas vers le futur.»

Bachelier en finances à la fin de la session d’hiver, Lagacé espère poursuivre sa carrière avec les Elks d’Edmonton qui l’ont sélectionné lors du dernier repêchage. «Parce que j’ai changé de champ d’études, j’ai priorisé l’école cet été et je ne suis pas allé au camp d’entraînement, mais je souhaite participer au prochain. Ils détiennent mes droits et la balle est dans leur camp.»

Lagacé et Lavallée ont chacun remporté deux Coupe Dunsmore. Le vainqueur gagnera la série disputée au meilleur de cinq rencontres.