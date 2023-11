Crimes de guerre: les États-Unis au banc des accusés

Pour se défendre des accusations de crimes guerre, le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a rappelé que les États-Unis avaient fait l’objet de telles accusations à maintes reprises.

La semaine dernière, Israël a largué au moins deux bombes de 2000 livres sur le camp de réfugiés de Jabaliya à Gaza, tuant des dizaines de personnes et en blessant des centaines. Des spécialistes ont identifié les bombes comme étant des GBU-31 ou des GBU-56 de Boeing fournies par les États-Unis.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré «qu’il s’agit d’attaques disproportionnées qui pourraient constituer des crimes de guerre ».

En 2016, le département d’État avait averti les responsables américains qu’ils pourraient être reconnus coupables de crimes de guerre pour avoir vendu à l’Arabie saoudite des bombes utilisées au Yémen qui causaient des dégâts massifs entraînant des pertes civiles.

À Hiroshima et Nagasaki, et dans les nombreuses autres guerres dans lesquelles ils ont été impliqués, les États-Unis ont souvent été accusés d’avoir commis des crimes de guerre contre des civils, notamment en Irak et en Afghanistan. Mais ils n’avaient pas besoin de s’en faire.

Peu avant qu’il lance les États-Unis dans ces deux guerres, aussi inutiles que catastrophiques, George W. Bush avait soustrait son pays de la juridiction de la Cour pénale internationale, suivant l’exemple, entre autres, de la Russie, de la Chine, de l’Iran et d’Israël.

Démocrates comme républicains

Ainsi, des assassinats par drones sont exécutés par les États-Unis depuis le début des années 2000. Pour le rapporteur spécial des Nations unies Philip Alston, il s’agit d’exécutions extrajudiciaires et extralégales, des actes criminels en vertu du droit international.

D’ailleurs, le Pentagone refusait d’accomplir ces missions. Les drones américains, qui tuaient des suspects de terrorisme et des civils innocents qui se trouvaient à proximité (dommages collatéraux), étaient pilotés par des membres de la CIA devant leur écran d’ordinateur.

Les frappes mortelles de drones américains ont commencé sous George W. Bush et se sont poursuivies sous Barack Obama et Donald Trump. Sans autre forme de procès, des suspects étaient exécutés après que l’administration américaine eut décidé qu’ils méritaient la mort.

Les statistiques compilées par l’ONG Bureau of Investigative Journalism (BIJ) sont révélatrices. De 2004 à mars 2020, 13 694 attaques de drones américains contre des cibles au Pakistan, en Somalie, au Yémen et en Afghanistan ont tué de 8845 à 16 794 personnes; parmi celles-ci, de 910 à 2181 civils, dont 283 à 451 enfants.

Trump tape dans le tas

Trump, au pouvoir, a considérablement augmenté le rythme des frappes de drones et il a assoupli les règles régissant le ciblage. Résultat: un nombre accru de victimes civiles innocentes. Dans le cas de la Somalie, par exemple, il y a eu au cours du premier semestre de 2020 autant de frappes de drones américains (40) qu’entre 2007 et 2016. Trump a quadruplé le nombre d’attaques dans ce pays par rapport au nombre ordonné par Bush et Obama.

L’impunité des États-Unis a ouvert la porte à d’autres pays dont les drones pourraient faire la même chose. Je pense notamment à la Russie, à l’Iran, à l’Arabie saoudite, à Israël et à la Turquie.

Joe Biden a mis fin à tout cela. Selon une directive présidentielle d’octobre 2022 obtenue par le New York Times, les opérateurs de drones de la CIA doivent maintenant obtenir l’autorisation de Biden pour cibler un djihadiste en dehors d’une zone de guerre. Ils doivent aussi avoir la «quasi-certitude» que des civils ne seront pas tués ou blessés. Les règles rétablissent les restrictions sur les frappes de drones que Trump avait assouplies en 2017.