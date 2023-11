Crise chez Culture Shawinigan: d'anciennes employées brisent le silence

Autoproduction, promotions de billets douteuses, transparence questionnable... La gestion de Bryan Perro à la tête de Culture Shawinigan a été montrée du doigt oui dans les dernières heures, mais ce qu'on comprend par les témoignages recueillis c'est qu'elle dérange depuis son arrivée en poste il y a 8 ans.

Une employée, dont on protège l'identité, a travaillé 12 ans dans l'administration de l'organisme sous deux directions générales différentes. Elle a vu que le ton a changé drastiquement et qu'il ne fallait plus contredire les décisions: maintenant celles de Bryan Perro.

«Il voulait comme tout contrôler et les personnes qui étaient comme un petit peu plus résistantes, ou qui n'acceptaient pas nécessairement sa façon de faire, bien elles se faisaient comme tasser. On est tous tombés un après l'autre», a-t-elle avoué.

M. Perro a fait un grand ménage dans l'ancienne garde. Ceux qui étaient en poste à l'époque ont quelques souvenirs de sa gestion et ressentent le même malaise qu'il y a huit ans.

«Avec Bryan, j'ai eu parfois connaissance où [il ne détournait pas nécessairement], mais affecter les sommes à d'autres choses ou déjouer pour avoir accès aux sommes, mais sans que ça s'applique à ce que c'était dédié au départ. Ça allait contre mes valeurs », a ajouté l'employée.

L'ancienne directrice générale de l'endroit n'a pas voulu jouer le rôle de la belle-mère dans ce dossier, mais a avoué quand même s'être posé de nombreuses questions quant à la nouvelle façon de diriger.

«Un déficit, ça se creuse par de mauvaises décisions. Ça se creuse par des situations exceptionnelles, bien sûr, par un manque de revenus ou des ambitions pour lesquelles on n'a pas les moyens», a déclaré Louise Martin.

L'analyse promise par une firme externe pourra confirmer d'où vient cet énorme trou dans le budget.

«Ce n'est pas coutume chez les organismes de diffusion qui sont nos membres, en tout cas pour les types de projets similaires à ce genre d'organisation là, d'accumuler des déficits qui sont si importants. Maintenant, ça pose aussi toute la question de la transparence », a soulevé la directrice générale de l'Association RIDEAU, Julie-Anne Richard.

«Est-ce que le CA était au courant, mais ne connaissait pas ça alors? Mais tu sais, c'est le genre de personne qui était capable de t'apporter les réponses pour que tu finisses par adhérer à ses pensées et à sa vision», a ajoué l'ex-employée.

«Je l'ai laissé en bonnes conditions financières. Notre objectif en tant qu'organisme à but non lucratif et diffuseur d'arts de la scène n'est pas de faire des profits, mais d'arriver à avoir un équilibre budgétaire. J'espère juste que chacun prendra sa responsabilité dans cette situation-là et que Culture Shawinigan fêtera ses 20 ans comme il se doit en 2024», a précisé et espère l'ancienne directrice générale, en avançant que le déficit actuel n'est possiblement que la pointe de l'iceberg.

Le ministère de la Culture a, quant à lui, confirmé qu'en 2021, il avait déjà observé des lacunes dans la reddition de compte grâce à une vérification. Elle avait permis de prouver que des dépenses faites par l'organisation n'étaient finalement pas admissibles à des subventions.