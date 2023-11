Dernière chance de voir la comédie musicale Le Bodyguard à Montréal

La comédie musicale Le Bodyguard est de retour au Théâtre St-Denis de l’Espace St-Denis du 23 novembre au 3 décembre. C’est l’ultime chance de voir sous les projecteurs l’excellent tandem formé par Jennifer-Lee Dupuy et Frédérick De Grandpré, porté par les chansons de la regrettée Whitney Houston.

Pensons aux classiques I Will Always Love You (de Dolly Parton), I Have Nothing, I’m Every Woman et Run to You, des pièces qui ont marqué leur époque et qu’on prend encore plaisir à entendre.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Jennifer-Lee Dupuy (Rachel Marron) et Frédérick De Grandpré (Frank Farmer) y reprennent les personnages défendus par Whitney Houston et Kevin Costner dans le film Bodyguard, sorti en 1992. Rachel Marron est une chanteuse et comédienne en pleine ascension. Elle fait face aux menaces d’un admirateur dingue. Pour assurer sa sécurité, son équipe engage donc un ancien agent des services secrets, Frank Farmer, qui devient son protecteur. Bien sûr, il y a rapidement une complicité plus grande entre les deux protagonistes.

Neuf ultimes représentations figurent à l’horaire de ce spectacle mis en scène par Joël Legendre et pour lequel plus de 50 000 billets ont été vendus jusqu’ici.

Le Bodyguard, qui a été présenté en tournée au Québec, est produit par Gestev, en accord avec Theatrical Right Worldwide.

Les billets sont en vente en ligne.