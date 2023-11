Des Alouettes négligés, mais positifs

Négligés en vue de la finale de l’Est devant les opposer aux puissants Argonauts, samedi, à Toronto, les Alouettes ont repris l’entraînement, mercredi, en embrassant l’opportunité qui se présente devant eux.

«Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent de nous ou ce que veulent les pronostics, a commenté l’entraîneur-chef Jason Maas, en sachant fort bien que le club montréalais est fortement négligé en vue de ce prochain duel. Honnêtement, je ne sais pas combien de nos joueurs écoutent vraiment ce qu’il se dit à l’extérieur du vestiaire. On n’a simplement pas le temps de s’occuper de ceux qui parlent de ce que nous ne pouvons pas accomplir.

«Nous travaillons et nous sommes unis, en pensant au positif de ce que représente cette opportunité, pas au négatif, car c’est une fantastique opportunité que nous avons», a ajouté Maas, au terme de l’entraînement.

Après avoir vaincu les Tiger-Cats en demi-finale de la section Est, le week-end dernier, à Montréal, les Alouettes ne sont plus qu’à une victoire d’une présence en finale de la Coupe Grey. Le défi s’annonce toutefois énorme à Toronto.

«Ils ont terminé en première place, ils sont 9-0 à domicile et ont une fiche globale de 16-2 cette saison. Je ne connais aucune équipe qui ne serait pas les négligés contre eux présentement, a indiqué Maas. Est-ce que cela nous importe? Non.»

«Nous nous concentrons sur notre équipe, comme on l’a fait durant toute la saison, a insisté l’entraîneur-chef. Nous avons mérité le droit de les affronter pour une quatrième fois.»

Difficile en sol torontois

Les Argonauts (16-2) ont donc battu les Alouettes (11-7) trois fois en autant d’occasions au cours de la saison régulière. Le seul match disputé à Toronto s’était d’ailleurs conclu par un pointage de 39 à 10 en faveur des locaux, le 9 septembre. Le porteur de ballon des Argos A.J. Ouellette avait alors particulièrement bien fait avec 105 verges de gains par la course et deux touchés.

La semaine suivante à Montréal, les Alouettes avaient toutefois bien failli causer la surprise, s’inclinant alors 23 à 20. Depuis, la troupe dirigée par Maas a signé six victoires consécutives.

Mack et Dequoy sur l’équipe d’étoiles

La Ligue canadienne de football (LCF) a par ailleurs dévoilé les membres de son équipe d’étoiles de 2023, mercredi. Le receveur de passes des Alouettes Austin Mack et le maraudeur Marc-Antoine Dequoy ont été élus.

De leur côté, les Argos y comptent huit représentants, dont le quart-arrière Chad Kelly et les joueurs de ligne à l’attaque Darius Ciraco, Ryan Hunter et Deion Allen. S’ajoutent Wynton McManis, Adarius Pickett et Daniel Robertson en défensive tout comme le spécialiste des retours de botté Javon Leake au sein des unités spéciales.