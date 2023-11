Des blocs d'appartements préfabriqués pour régler la crise du logement au Québec?

Pour arriver à construire 8000 nouveaux logements dans les cinq prochaines années, le gouvernement Legault pourrait recourir à des blocs d'appartements préfabriqués, a avancé la ministre France-Élaine Duranceau.

«Je pense qu'avec 8000 [logements], on est quand même capable d'assumer ça», a répondu mercredi la ministre responsable de l’Habitation quand on lui a demandé si la construction d’autant d’unités était réaliste dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Le ministre des Finances Éric Girard a confirmé la veille que le Québec égalera la mise d’Ottawa (900 millions $) afin de porter à 1,8 milliards $ les sommes qui seront investies pour la construction de 8000 nouveaux logements sociaux d’ici 5 ans.

«Ça va se faire sur plusieurs années et c’est pour ça qu’il faut penser à construire différemment aussi de la façon traditionnelle», a soutenu Mme Duranceau. «On a plein d'entrepreneurs au Québec, qui peuvent nous construire des unités modulaires qui peuvent tout à fait servir les modulaires.»

La ministre a ensuite expliqué qu’une unité modulaire, «c’est comme un bloc qui est fait en usine».

«Tout est assemblé en usine, la cuisine, les salles de bain, tout est là, et c’est déposé un sur l’autre sur les terrains. Ça se fait comme ça aux États-Unis, il y a plein d’hôtels qui sont faits de même», a-t-elle ajouté.

Zonage

Une autre piste pour accélérer les mises en chantier actuellement examinée par le gouvernement est d’octroyer aux villes des «super pouvoirs» pour «passer outre tous les processus d’approbation» après les consultations publiques, une mesure qui permettrait de sauver jusqu’à une année dans certains projets, selon la ministre Duranceau.

Un amendement en ce sens est d’ailleurs à l’étude dans le cadre des travaux sur le projet de loi 31.

Concrètement, il s’agirait de permettre aux municipalités de construire des logements sociaux, abordables ou étudiants à n’importe quel endroit, peu importe le zonage, a expliqué Mme Duranceau.

«Dans les municipalités qui ont plus de dix habitants et ou les taux d'inoccupation sont en bas de trois pour cent. Ça vise n'importe quel projet d'habitation, donc pas juste, social ou abordable», a-t-elle précisé. «Parce que la crise du logement, ça ne passera pas seulement par la construction de logement social et abordable. Il faut que tous les promoteurs puissent être incités à construire.»