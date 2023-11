Des débuts en demi-teinte pour Jeff Petry

Acquis une nouvelle fois par le Canadien de Montréal cet été, avant d’être échangé pour une deuxième occasion par Kent Hughes depuis son arrivée en tant que directeur général, Jeff Petry éprouve certaines difficultés depuis son arrivée avec les Red Wings de Detroit.

Au fait, le défenseur de 35 ans a déjà mis été de côté à cinq reprises par son entraîneur-chef Derek Lalonde depuis le lancement du calendrier régulier. Et lorsqu’il joue, c’est dans un rôle plutôt limité.

En effet, sur les huit matchs auxquels il a pris part jusqu’ici, l’ancien du Tricolore n’a été utilisé qu’en moyenne 18 min 07 s, ce qui représente son plus petit total depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey (LNH) lors de la saison 2010-2011.

Cependant, son nouveau passage dans les gradins le 2 novembre dernier semble lui avoir fait du bien. Il a réintégré la formation des Red Wings face aux Bruins de Boston deux jours plus tard et il a répondu de la bonne manière en inscrivant une mention d’aide, affichant de surcroît un différentiel de +1. Il a enchaîné en ajoutant une aide et une fiche de +2, mardi soir face aux Rangers de New York.

Le numéro 46 aura ainsi l’occasion de poursuivre sur sa lancée positive face à son ancien club jeudi soir. Depuis le début de la saison régulière, Petry présente une fiche de quatre points, tous des aides, en huit parties.