Des scientifiques poussent Trudeau à reconnaître la dégradation des forêts

Une centaine de scientifiques américains et canadiens – dont des Québécois - ont envoyé un message d’alerte au premier ministre Justin Trudeau afin que son gouvernement reconnaisse la dégradation des forêts en raison de leur exploitation industrielle.

Signée par plusieurs spécialistes du climat et des forêts, la lettre publiée jeudi rappelle les obligations du Canada à contribuer aux politiques mondiales qui veulent freiner l’exploitation industrielle des forêts plutôt que de «l’entraver».

Le Canada compte rédiger sa propre définition de la dégradation des forêts alors que l’Union européenne (UE) a adopté une loi pour empêcher la vente de produits qui contribuent à la déforestation et la dégradation des forêts au début de l’année.

Ottawa s’est cependant opposé à ce projet de loi de l’UE pour supprimer la référence à la dégradation des forêts, dans une lettre qui était alors signée par l’ambassadrice du Canada auprès de l’UE, Ailish Campbell.

La dégradation des forêts consiste généralement à reconnaître que les impacts sur les écosystèmes forestiers peuvent affecter négativement la composition et la fonction des espèces, mais aussi réduire la qualité de ces écosystèmes, comme l’approvisionnement en eau propre.

«Il existe des catégories de pratiques industrielles auxquelles ce terme s'appliquerait de manière cohérente et incontestable. L'une de ces activités est l'exploitation forestière industrielle et les activités connexes, y compris la construction de routes dans les forêts naturelles», est-il expliqué dans la lettre rédigée par le scientifique en chef du groupe de conservation Wild Heritage, Dominick DellaSala.

Les scientifiques se disent donc «préoccupés par les récentes déclarations du gouvernement du Canada remettant en question la fonctionnalité du terme "dégradation" en raison de l'absence présumée d'une définition communément admise».

«Nous demandons instamment au Canada de reconnaître et de traiter la dégradation des forêts au niveau national, en la définissant correctement en fonction d'indicateurs écologiques plutôt qu'économiques, et de soutenir, plutôt que d'entraver, l'élaboration de politiques mondiales qui font progresser les efforts visant à stopper et à inverser la dégradation des forêts», est-il écrit.

Les experts ont notamment rappelé que le Canada avait signé la Déclaration de Glasgow en novembre 2021, s’engageant par la même occasion à stopper et à inverser la déforestation et la dégradation des terres d'ici à 2030.