LACOSTE, Rose-Alma



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 24 octobre 2023, à l'âge de, est décédée Mme Rose-Alma Lacoste, épouse de feu M. Jean-Baptiste Vincent. Elle demeurait à Montréal.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Céline Tremblay), Claude (Claudette Chaput), Normande (Serge Bachand), Christine (Jean-Paul), feu Huguette, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.La famille accueillera parents et ami(e)s au Complexe funéraire Saint-François D'Assise, 6700, rue Beaubien Est, Montréal, H1M 3E3 entre 18h et 21h le vendredi 10 novembre.Un service religieux sera célébré le samedi 11 novembre à la Basilique Ste-Anne de Varennes, 30 rue de la Fabrique, Varennes, Qc, J3X 1R1, à 10h, suivi de l'inhumation dans le cimetière paroissial à 11h.