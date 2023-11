«Ils ont tué le train»: la ligne exo entre Montréal et Mascouche presque vide à cause des travaux du REM

Les travaux du Réseau express métropolitain (REM) sont en train d’achever le train de banlieue Montréal-Mascouche en faisant exploser le temps de transport, ce qui a fait chuter l'achalandage de façon draconnienne.

«Ça prend une bonne heure de plus», s’insurge Marie-Christine Bourgie, qui prend maintenant le train de banlieue une fois par jour, le soir.

Depuis janvier 2020, les trains ne peuvent plus utiliser le tunnel sous le Mont-Royal, cédé à CDPQ-Infra pour le REM. Il n'y a que trois départs vers la gare centrale à l’heure de pointe et les trains doivent faire un long détour.

La fréquentation atteignait plus de 1,73 millions de passagers par an en 2019, mais les travaux du REM ont eu raison de son achalandage. En 2022, il n'y avait plus que 230 681 passagers par an dans le train, soit à peine 900 personnes par jour (voir tableau plus bas).

L'Agence métropilitaine de transport visait 11 000 passages par jour quand la ligne exo15 a été inaugurée en 2014, au coût de plus de 740 millions de dollars.

Photo Anouk Lebel

«Ils ont tué le train», résume une dame rencontrée en direction de la station Sauvé, qui n’a pas voulu s’identifier.

Si sa voiture n’était pas au garage, elle ne serait pas l’une des seules passagères dans le wagon aux trois quarts vide, même à l’heure de pointe du matin.

En 2019, prendre la ligne d’exo15 à partir de la station Pointe-aux-Trembles vers le centre-ville lui prenait 41 minutes. Maintenant, il lui faut presque 1h30 pour le même trajet.

Photo Anouk Lebel

Connexion

Le transporteur exo espère ramener les usagers avec la connexion à la station Côte-de-Liesse de l’antenne Deux-Montagnes du REM, prévue fin 2024.

« Le transfert le rend moins attractif, surtout pour une population qui peut faire du télétravail. Le retour de l’achalandage, ça va prendre des années et des années, ça c’est si la ligne survit», commente Pierre Barrieau, qui a réalisé sa thèse de doctorat sur les trains de banlieue.

Il explique que le train de Mascouche a toujours sous-performé, puisqu’à la base, il s’agit d’un « projet de compromis ». Au départ, il devait y avoir deux trains : un vers l’est et un vers le nord-est.

La fréquence n’a pas aidé sa cause : il n’y a que huit départs par jour à partir de la gare de Mascouche, dont seulement trois vers la Gare centrale.

« Si on regarde le niveau de congestion routière, cette ligne-là serait utile si elle était fréquente, mais présentement, elle opère en mode train de banlieue et c’est problématique », conclut l’expert en planification des transports.

Achalandage du train exo15-Mascouche (par an)

2019 : 1 763 745

2020 : 391 203

2021 : 112 719

2022 : 230 681

Source : exo