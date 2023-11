Jeunes et dans le rouge!

Les jeunes Québécois sont les plus endettés au pays, et ils sont plus nombreux que jamais.

L’équipe de J.E et du Bureau d’enquête dresse le portrait de cette génération qui, incapable de rembourser ses dettes, devient insolvable puis déclare faillite.

Bien que l’argent soit toujours un sujet tabou, des jeunes ont décidé de prendre la parole.

Sans filtre, ils expliquent quels événements et quelles décisions ont fait en sorte que la faillite était la seule option pour se débarasser de leurs dettes.