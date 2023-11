Jonathan Huberdeau a pris une soirée de congé, affirme son entraîneur

L’attaquant Jonathan Huberdeau constitue le hockeyeur le mieux rémunéré des Flames de Calgary, mais ceux-ci n’ont pas du tout eu besoin de lui pour l’emporter aux dépens des Predators de Nashville, mardi, et leur entraîneur-chef Ryan Huska l’a bien fait savoir aux journalistes après la victoire de 4 à 2.

Celui dirigeant la formation albertaine dans une première saison a pris une décision qui fera jaser longuement : clouer au banc le Québécois pour la totalité de la troisième période. Pourtant, il est ici question d’un athlète touchant un salaire annuel de 10,5 millions $ et ayant toujours un potentiel offensif impressionnant. Toutefois, Huberdeau en arrache depuis son arrivée chez les Flames en 2022. Limité à 55 points durant la dernière campagne, il en compte six en 12 sorties cette année et le duel face aux «Preds» a été stérile sur tous les plans pour l’ancien des Panthers de la Floride : mis à part son temps d’utilisation de 14 min 24 s en 14 présences sur la glace, les autres colonnes des statistiques affichaient 0.

Peu impressionné, Huska l’a laissé au bout du banc et le choix s’est avéré le bon, les Flames marquant trois fois sans réplique dans les 20 dernières minutes pendant que leur joueur d’avant restait penaud en essayant de se changer les idées. Mais peu importe la réaction du vétéran, l’instructeur ne regrette rien.

«Je pensais qu’Huby avait pris une soirée de congé et pour amorcer le troisième vingt, nous voulions un peu plus de mouvement. Nous avons misé sur les gars qui allaient bien et il en fut ainsi, a déclaré le pilote, tel que rapporté par le quotidien "Calgary Sun". Il va s’en remettre. Personne ne veut vivre cela, mais parfois, ça arrive. Vous ne disputerez pas votre meilleure partie à chaque soir et nous tentions de trouver un peu de rythme pour notre jeu. Nous avons privilégié les gars qui étaient à leur mieux.»

En dépit de ces propos en apparence dénués de rancune, Huska demeure ferme. Il faudra mériter le temps d’utilisation, sans quoi, d’autres cas du genre pourraient se reproduire.

«Vous souhaitez que tous sachent que s’ils font les choses adéquatement et offrent le meilleur, ils joueront. [...] Sauf que si nous nous retrouvons en situation de deux joutes en autant de soirs, comme ce sera le cas bientôt, nous ne pourrons pas compter sur seulement trois lignes d’attaque cette fois. Ça ne marchera pas. Nous dépenserons trop d’énergie sur trop peu de gars.»

Des jours plus agréables à venir?

Malgré cette punition, Huska a l’intention d’utiliser Huberdeau vendredi à l’occasion de la visite chez les Maple Leafs de Toronto. Heureusement pour tout le monde à Calgary, l’attaquant semble dans de bonnes dispositions, à l’image de ses coéquipiers. Si le club veut remonter la pente au classement, la contribution du numéro 10 est vitale.

«Il est bon, c’est le gars le plus positif que je connais depuis que je suis dans la ligue. C’est tout un joueur et toute une personne. Il sera correct. Ce fut juste une mauvaise période dans sa vie et sa carrière, a estimé Dillon Dube. Ce n’est pas une grosse affaire. Je ne pense pas qu’il faut s’inquiéter. Il travaille fort chaque jour, je lui donne le crédit. Il reviendra ici demain avec le sourire aux lèvres.»

«Je ne sais pas si la caméra a capté la scène, mais il célébrait et était enthousiaste quand nous avons inscrit le but décisif, a de son côté rappelé Blake Coleman. C’est un joueur d’équipe. Quand ça va moins bien, c’est notre boulot de s’entraider et nous allons le faire pour lui. Nous savons qu’il nous aidera à mesure que la campagne avancera.»