Jonathan Huberdeau collé au banc

Ça va de mal en pis pour Jonathan Huberdeau, qui n’a pas joué une seule seconde durant la troisième période du match entre les Flames de Calgary et les Predators de Nashville, mardi soir.

L’attaquant québécois a été gardé au banc par l’entraîneur-chef Ryan Huska pendant les 20 dernières minutes d’un match que les Flames ont remporté 4 à 2. Le visage d’Huberdeau était très long pendant cet engagement qui a dû paraître une éternité.

Avant d’être puni, le vétéran de 30 ans n’avait pas décoché de lancer et n’avait effectué aucune mise en échec en 14 min 24 s. C’est la première fois qu’il est collé au banc depuis le 8 janvier 2019, au moment où il portait l’uniforme des Panthers de la Floride.

Après avoir vu sa production offensive passer de 115 à 55 points la saison dernière, le natif de Saint-Jérôme s’attendait à rebondir en 2023-2024. Or, les Flames connaissent de nouveau des difficultés et Huberdeau n’a amassé que six points en 12 rencontres, en plus de conserver un différentiel de -12, le pire de son équipe.

Calgary a marqué quatre buts sans riposte pour signer sa quatrième victoire de la saison. Dillon Dube, Noah Hanifin, Blake Coleman et Nazem Kadri ont été les marqueurs.