L’avortement, la marijuana et Elvis Presley au cœur d’une soirée électorale favorable aux démocrates

À un an de l’élection présidentielle, les médias se tournaient mardi vers les élections qui se déroulaient dans de nombreux États.

L’Ohio, État pivot?

Considéré pendant longtemps comme un État pivot important, l’Ohio penche du côté républicain depuis 2016, offrant à Donald Trump une avance de 8% en 2024.

Les républicains ne manqueront pas d’adapter leur stratégie en fonction des deux résultats d’hier. Les électeurs ont voté en faveur de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives et, surtout, ils ont voté pour enchâsser le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

Depuis que la Cour suprême a invalidé le jugement de 1973 légalisant l’avortement à l’échelle du pays, le sujet devient ce qu’on qualifie de «question de l’urne». Les démocrates s’assureront d’exploiter ce thème à leur avantage l’an prochain.

Le Kentucky et une version plus jeune de Joe Biden

Au Kentucky, État républicain qui a favorisé Trump par plus de 25 points, le démocrate Andy Beshear a obtenu un second mandat.

Modéré, Beshear a attribué sa victoire à un message rassembleur et positif. Il a lancé un message clair aux extrémistes en rejetant les attaques et la haine pour favoriser les idées et les solutions.

Les démocrates retiendront ici que le programme électoral du gouverneur est inspiré de celui de Joe Biden. Si Beshear peut s’imposer dans un fief républicain, on peut répéter l’exploit à l’échelle du pays.

Notez le nom de Beshear, ils sont nombreux à l’imaginer candidat à la présidentielle en 2028. Peut-être même en 2024, qui sait?

La Virginie refuse une majorité à Glenn Youngkin

Le gouverneur de la Virginie, Glenn Youngkin, est un des politiciens républicains les plus intéressants des dernières années. Si Donald Trump était dans l’impossibilité d’être candidat en 2024, Youngkin pourrait le remplacer avantageusement.

C’est pourquoi je surveillais de près les élections au congrès de la Virginie mardi soir. Une victoire républicaine dans les deux chambres aurait permis à Youngkin de jouir d’une grande marge de manœuvre.

Il est bien possible que les victoires démocrates, plusieurs attribuables ici aussi à l’avortement, incitent le gouverneur à y réfléchir à deux fois avant de plonger dans une campagne présidentielle. La soirée de mardi, plutôt que de le libérer de l’obstruction des démocrates, vient lui servir un croc-en-jambe.

Le fantôme d’Elvis Presley ne suffit pas

Curiosité relayée par les médias, le gouverneur républicain du Mississippi, Tate Reeves, mêlé à des scandales majeurs, avait pour opposant un lointain cousin d’Elvis Presley. Le fantôme du King n’aura pas été suffisant pour permettre à Brandon Presley de devenir le premier gouverneur démocrate en 24 ans.

En terminant, je retiens que des enjeux chers aux démocrates l’ont emporté, pourtant, les sondages sont très mauvais pour Joe Biden. Comme je l’affirmais en début de semaine, il doit céder sa place à un meilleur porteur de ballon.