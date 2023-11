NFL: Joshua Dobbs, le quart-arrière venu de l’espace

On l’a déjà dit et on le répète : chaque semaine dans la NFL amène son lot d’histoires impossibles qui rendent l’écoute plus captivante. Ce qui s’est produit dimanche avec le nouveau quart-arrière des Vikings Joshua Dobbs, encore plus qu’une histoire impossible, tombe dans le rayon du paranormal.

Le terme est approprié pour décrire une performance quasiment extraterrestre pour le pivot fraîchement acquis par voie de transaction avec les Cardinals, à peine cinq jours plus tôt.

Tout juste débarqué, Dobbs devait se contenter d’un rôle de réserviste pendant que Jaren Hall tenait le fort, en l’absence de Kirk Cousins. Il devait tranquillement se familiariser avec les lieux, ses nouveaux coéquipiers, le livre de jeux et tout le reste.

Or, dans la NFL, tout ne se déroule pas toujours selon le plan.

Le plan A avec Cousins est maintenant écarté pour le reste de la saison, en raison d’une rupture du tendon d’Achille. Le plan B a été rayé au bout de 13 minutes quand Hall a subi une commotion cérébrale. Le plan C, de lancer Dobbs dans la mêlée en terrain inconnu, avec une infime parcelle de familiarisation avec le système offensif, relevait de l’hérésie.

Mais quand c’est le seul plan qui reste... Aussi bien se tourner vers un diplômé en ingénierie aérospatiale pour tenter de sauver sa saison!

Performance inespérée

Congratulations @josh_dobbs1 on yesterday’s big win! Looks like you rock(et) on and off the field. We heard you’ve even got a new nickname, the "Passtronaut." If the suit fits, wear it.🚀 pic.twitter.com/Pah3MuQsWs — NASA's Glenn Research Center (@NASAglenn) November 6, 2023

Ça tombe bien puisque Dobbs est justement diplômé en la matière, lui qui a même effectué un stage à la NASA dans le cadre de ses études. Disons qu’après, même l’épaisseur redoutable d’un cahier de jeux offensifs n’allait pas l’intimider!

Dobbs a non seulement permis aux Vikings de l’emporter in extremis face aux Falcons, mais il l’a fait en lançant deux passes de touchés, en ajoutant un autre majeur au sol (7 courses pour 66 verges) et en complétant 20 de ses 30 passes.

Le tout, sans avoir pris au préalable la moindre remise du centre Garrett Bradbury à l’entraînement. Sans avoir pu décocher une seule passe dans la semaine à ses nouveaux receveurs. Sans avoir la moindre connaissance sur les jeux appelés, au point où certains coéquipiers lui indiquaient en plein caucus où ils se situeraient sur le terrain quelques secondes plus tard.

Lancé telle une sonde dans l’espace, Dobbs a flotté en apesanteur au-dessus de la mêlée, décryptant de complexes codes sur le tas.

Une belle résilience

Getty Images via AFP

Bien plus que ses études hors du commun ou son match inespéré, ce Dobbs, c’est avant tout l’éloge de la résilience.

Choix de quatrième tour des Steelers en 2017, il a dû patienter six ans pour obtenir un premier départ. Pour ce faire, il a d’abord été libéré par les Steelers, embauché par les Jaguars, libéré par ceux-ci, réembauché par les Steelers, puis mis sous contrat par les Browns.

De nouveau libéré, il n’a fait que passer à Detroit, puis c’est avec les Titans qu’il a obtenu sa première chance, en décembre dernier, huit jours après s’être joint à l’équipe.

Durant la saison morte, les Browns l’ont ramené à bord, avant de l’échanger aux Cardinals, 17 jours avant la saison en cours. Ces derniers l’ont refilé aux Vikings désespérés, en plein Halloween.

Pour ceux qui tiennent le compte, les Vikings sont donc la cinquième équipe de Dobbs en 12 mois.

Après s’être baladé de gauche et à droite tel un objet volant non identifié, le vagabond de la stratosphère mériterait enfin que ce énième atterrissage soit le bon.

De manière réaliste, tout indique que Joshua Dobbs, un quart-arrière dont le talent demeure limité, retournera en orbite tôt ou tard. N’empêche que pour le moment, les Vikings auraient bien besoin qu’il soit leur bonne étoile, même filante.

MA PRÉDICTION POUR JEUDI : Panthers 19 Bears 22

LA NFL EN BREF...

Un vrai revenant

AFP

Les Cowboys ont semé un certain émoi en mettant sous contrat le receveur Martavis Bryant sur leur équipe d’entraînement. À 31 ans, le choix de quatrième tour des Steelers en 2014 tente un retour après plus de quatre ans en dehors de la NFL. Reconnu pour sa capacité à réaliser de longs jeux, il a toutefois été suspendu quatre matchs en 2015, puis pour la saison 2016 en entier, pour violation de la politique antidopage. En 2018, il a été cédé aux Raiders, où il a de nouveau été suspendu. Il a même tenté de relancer sa carrière dans la LCF en 2021 et 2022 avec Toronto et Edmonton, avant de rejoindre les Vipers de Vegas, dans la XFL, la saison dernière.

Vers un retour de Rodgers?

Getty Images via AFP

Depuis qu’il a subi une rupture du tendon d’Achille à la semaine 1, le quart-arrière des Jets Aaron Rodgers répète qu’il veut revenir au jeu avant la fin de la saison, un plan très ambitieux. Lundi soir, les vidéos de lui s’amenant au stade en marchant sans boiter le moindrement, pour ensuite décocher de longues passes pendant l’échauffement, ont enflammé le web. Après le match, il a aussi dit au maraudeur des Chargers qu’il fallait lui donner encore «quelques semaines». Le lendemain, il a appuyé sur le frein pour dire qu’il avait «lancé ça à la blague». Bref, le mystère persiste concernant son éventuel retour au jeu avec les Jets qui en arrachent offensivement.

Des plans à l’international

AFP

La NFL dispute dimanche un autre match en Allemagne et il semble que ce soit loin d’être la fin du développement à l’international, selon Peter King, de Pro Football Talk. La saison prochaine, en plus de Londres et de Munich, la ligue entend présenter un match en Espagne ou au Brésil. Elle aurait aussi des visées pour Paris en 2025 ou plus tard, sans parler de Dublin, en Irlande. Il y aurait aussi, à plus long terme, de l’intérêt pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Et chez nous dans tout ça? Montréal, Toronto et Vancouver ont déjà été mentionnées comme villes potentielles par la ligue.