Les efforts ont payé pour le botteur David Côté

La performance de David Côté est passée un peu sous le radar, mais le botteur des Alouettes a pu pousser un soupir de soulagement après avoir réussi quatre placements en autant de tentatives, le week-end dernier, dans la victoire de 27 à 12 du club montréalais contre les Tiger-Cats de Hamilton en demi-finale de la section Est.

«Je suis très content, j’étais dû pour avoir un bon match, reconnaissait Côté, avec le sourire, après cette rencontre. Ça faisait quelques parties que je ne jouais pas à mon niveau. D’être 4 en 4, je ne peux pas demander mieux.»

• À lire aussi: Les Alouettes passent en finale de l’Est

• À lire aussi: Ce «mauvais perdant» doit-il être banni de la LCF?

• À lire aussi: Ce joueur des Alouettes vise un 2e championnat dans la même année

Côté, 26 ans, sera donc en pleine confiance pour la finale de l’Est contre les Argonauts, samedi, à Toronto. Et c’est une bonne chose pour les Alouettes, qui, malgré une unité défensive impressionnante, ne pourront se permettre de laisser beaucoup de points sur la table dans cette prochaine partie. De leur côté, les Argos misent d’ailleurs sur un excellent botteur avec Boris Bede, qui a réussi 37 de ses 39 placements cette saison.

Revenir d’une blessure

Blessé à une hanche durant la saison régulière, Côté a quant à lui éprouvé sa part d’ennuis, avec un taux d’efficacité de seulement 75%, soit un dossier de 39 placements en 52 tentatives. Encore au dernier match de la campagne, il avait raté des placements de 45 et 50 verges. Cette fois, pour le début des éliminatoires, il a été parfait, réussissant au passage deux bottés de 40 verges.

«C’est incroyable tout le travail que David a mis récemment et c’est ce qui a fait la différence, a commenté l’entraîneur-chef Jason Maas, informant que Côté s’était notamment déplacé au stade Percival-Molson pour pratiquer ses bottés dans le même environnement que celui du match contre les Ti-Cats. Il a travaillé fort pour revenir d’une blessure et ce n’est pas toujours facile de le faire. C’était fantastique de le voir réussir dans un match où la pression était au rendez-vous. Il a été parfait et c’est ce qu’on attendait de lui, mais il a travaillé pour y arriver.»

Un soutien apprécié

Maas a toujours gardé confiance en Côté, même quand les choses n’allaient pas pour le mieux pour lui.

«Je ne le mettrais jamais sur le terrain en pensant qu’il pourrait rater, a répété Maas, après le match de samedi. Chaque fois qu’on l’envoie sur le jeu, je m’attends à ce qu’il fasse le travail, car il en est capable.»

«J’ai beaucoup parlé à Jason dans les dernières semaines et je sais qu’il me supporte. C’est la même chose pour les joueurs et pour Byron [Archambault], a noté Côté, en nommant ainsi l’entraîneur des unités spéciales. Dans des moments comme ceux que j’ai vécus dans les dernières semaines, quand ça va moins bien, ça fait du bien de pouvoir se rattacher au support des autres. Ça fait une différence.»

Les tests de routine

Encore samedi, tout juste avant la partie, Côté effectuait ses tests de routine avec le spécialiste des longues remises Louis-Philippe Bourassa de même qu’avec Joseph Zema, qui tient le ballon. Il tentait alors d’évaluer la limite pour un possible placement, selon les conditions météorologiques du jour.

«Avec la balle au 45, on savait qu’on pouvait viser un placement de 53 verges environ, peut-être 54 en poussant un peu», a informé Côté.

Le Québécois n’a finalement pas eu à s’exécuter pour un botté aussi long contre les Tiger-Cats, mais il était prêt. Cela fait aussi partie de son travail effectué dans l’ombre, un travail de préparation qu’il répète maintenant en vue de la finale de l’Est, le week-end prochain, à Toronto.