Les pandas de Washington s'envolent pour la Chine sur fond de tensions diplomatiques

Après plus d'un mois d'adieux, les trois pandas géants du zoo de Washington ont quitté la capitale américaine mercredi pour retourner en Chine sur fond de relations diplomatiques sino-américaines tendues.

Arrivés en 2000, Mei Xiang et Tian Tian sont rapidement devenus les stars du Smithsonian National Zoo situé dans la capitale.

Le duo et leur progéniture, Xiao Qi Ji, ou «Petit miracle», né en 2020, ont été transportés dans des caisses ventilées avec des pommes et une pile de bambous, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Les ursidés embarqueront ensuite dans un avion cargo pour un voyage de 19 heures vers la ville chinoise de Chengdu.

Leur départ est dû à l'expiration, prévue de longue date, du contrat avec la Chine alors que les relations entre Washington et Pékin sont de plus en plus tumultueuses, entre tensions commerciales et désaccords par rapport à Taïwan.

Les deux premiers pandas ont été offerts par Pékin aux États-Unis en 1972, dans la foulée d'une visite historique du président Richard Nixon dans la Chine communiste de Mao Tsé-Toung.

La «diplomatie du panda» a vu Pékin parachuter ses ursidés à travers la planète pour sceller l'amélioration de ses relations diplomatiques.

Le gouvernement chinois a tendance à «octroyer» ses pandas «aux nations avec lesquelles les relations sont sur la pente ascendante, c'est une forme de soft power», a expliqué à l'AFP Kurt Tong, ancien diplomate américain et membre du cabinet de consultants Asia Group.

«Compte tenu de la tonalité actuelle des relations bilatérales, il n'est pas étonnant que les autorités chinoises laissent expirer leurs contrats avec des zoos américains», a-t-il ajouté.

«Panda Palooza»

Lorsque Mei Xiang et Tian Tian ont été prêtés à Washington, le premier contrat prévoyait le versement à Pékin de dix millions de dollars sur dix ans.

Dans un communiqué, le Smithsonian a souligné que le contrat actuel prévoyait le versement par le zoo de 500 000 dollars par an à son partenaire chinois, un groupe de protection de l'environnement.

Le zoo a également déboursé des millions de dollars pour leur fournir des enclos adéquats et étudier leur comportement. Il a installé un live-stream très populaire auprès du public, qui peut ainsi les regarder à toute heure.

Afin de célébrer leur départ, le zoo a par ailleurs organisé à partir de fin septembre une «panda palooza», une «fête des pandas» qui a attiré des milliers de fans.

L'action «clôt un chapitre important d'une réussite internationale en matière de soins et de conservation des animaux», a déclaré le Smithsonian National Zoo.

Au total, Mei Xiang et Tian Tian ont eu quatre petits ayant survécu lors de leur séjour américain.

Le zoo d'Atlanta, situé en Géorgie, dans le Sud des États-Unis, prévoit de son côté d'envoyer vers la Chine deux pandas jumeaux, probablement début 2024, puis leurs parents fin 2024.