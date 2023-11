L'incroyable histoire des castors offerts comme cadeau du Québec pour le mariage de Grace Kelly et le prince Rainier III de Monaco

En avril 1956, des millions de personnes attendent avec enthousiasme le mariage du siècle. Le prince Rainier III s’apprête à épouser une vedette du cinéma américain, la très jolie Grace Kelly.

Une année auparavant, la vedette d’Hollywood Grace Kelly se rend au Festival de Cannes pour présenter son film Le crime était presque parfait. Évidemment, la presse internationale la prend en photo et la décrit comme une véritable princesse du 7e art. Entre-temps, à quelques kilomètres de Cannes, Monaco vit une situation financière pénible. Depuis quelques années, les touristes et le jet-set surtout boudent le grand rocher monégasque et lui préfèrent les plages de Saint-Tropez.

Le coup de foudre

Il semblerait que la solution à ce problème aurait été proposée par un bon ami du prince Rainier, le milliardaire Aristote Onassis. Il lui aurait suggéré d’épouser une jeune et belle actrice comme Marilyn Monroe ou Grace Kelly pour attirer l’attention médiatique et sauver Monaco.

C’est dans cet esprit qu’un journaliste du magazine Paris Match organise une séance photo avec Grace Kelly et le prince Rainier III au palais de Monaco. Leur premier regard, immortalisé par le photographe Simon Michou, révèle au monde entier le coup de foudre réciproque.

De toute évidence, le prince et la vedette d’Hollywood se reverront et passeront de plus en plus de temps ensemble jusqu’à l’annonce de leurs fiançailles, puis de leur mariage prévu pour le 19 avril 1956.

Edward Quinn photographe

Le Québec et le zoo de Granby s'invitent au mariage

Les festivités entourant la noce royale durent trois jours. Elles débutent par la réception officielle des cadeaux, suivie par les vœux des diplomates des quatre coins du monde.

Les présents viennent de partout. Tout le monde veut être de la fête et le Québec ne fait pas exception. C’est dans ce contexte que les administrateurs du zoo de Granby décident d’offrir un couple de castors aux mariés: Pierrette et Pierrot. Un cadeau tout à fait MADE IN QUÉBEC! Même si l’idée pourrait nous paraître saugrenue, le prince de Monaco, lui, est fou de joie à l’idée de recevoir ce présent québécois pour enrichir son zoo privé.

Il faut savoir que dans ce genre d’événement, le protocole royal est très rigoureux, que tout est planifié au quart de tour. Le cadeau québécois sera remis officiellement par le sous-secrétaire du Québec Jean Bruchési lors d’une cérémonie quelques jours avant le grand mariage, le 12 avril à 16h.

Archives RL

Catastrophe

Pierrette et Pierrot s’envolent pour Paris avec une escale à Nice pour ensuite se rendre à Monaco. Manque de chance, durant le transit, on perd la cage des deux petites bêtes. Pierrette et Pierrot disparaissent! On panique un peu dans la délégation du Québec qui voit, par cette présence officielle, une occasion extraordinaire de visibilité internationale pour la jeune diplomatie québécoise. Bruchési remue ciel et terre pour retrouver le précieux cadeau québécois.

Quatre jours plus tard, on trouve enfin les deux symboles canadiens dans le fond d’un hangar, mais le problème, c’est que les deux rongeurs sont complètement affamés et déshydratés. On doit les nourrir de toute urgence, sinon ils risquent de mourir. Personne dans l’entourage du délégué Bruchési ne sait ce que mangent des castors. On essaye des poissons, de la moulée, de l’eau, mais rien ne fonctionne, ils refusent de manger et ils dépérissent rapidement. En désespoir de cause, Bruchési envoie en urgence un télégramme à Québec pour s’informer. Oui, un télégramme, on est quand même en 1956!

Edward Quinn photographe

Coïncidence, au moment où l’on s’inquiète de la survie de Pierrette et de Pierrot, une délégation africaine arrive avec des lions en guise de cadeau de noces. À la blague, quelqu’un propose d’offrir les castors du Québec en repas aux lions.

On finira par comprendre que le castor est un animal végétarien et que quelques plantes aquatiques, des feuilles, des branches et un peu d’écorce vont les sustenter.

L’événement historique a lieu le 19 avril, le mariage du siècle est retransmis en direct en Eurovision partout dans le monde. La cérémonie est magnifique et Grace Kelly devient officiellement Grace de Monaco.

Pour ce qui est de Pierrette et Pierrot, ils ne finiront pas dans le ventre des lions et seront intégrés au zoo du prince de Monaco.

Archives SUD OUEST / Georges Berniard

À voir aussi :