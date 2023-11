L’Office de consultation publique de Montréal a tenté de dissimuler des informations et cache encore ses factures

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a caviardé de nombreuses informations sur ses dépenses et refuse encore à ce jour de fournir les factures des repas au restaurant et des voyages de ses dirigeants.

Une grande partie de nos révélations des derniers jours sur les dépenses à l’OCPM n’auraient pas été possibles avec les seuls documents fournis par l’organisme tant ils sont succincts et caviardés: souper d’huîtres à 347$ à Paris, nombreuses sorties Chez Alexandre, frais durant des voyages personnels, etc.

Au cours des derniers mois, notre Bureau d’enquête a fait plusieurs demandes à l’OCPM en vertu de Loi sur l’accès aux documents des organismes publics.

Chaque fois, c’est le secrétaire général, Guy Grenier, qui a traité nos demandes, y compris lorsqu’il s’agissait de ses propres comptes de dépenses, voyages ou contrats.

Factures manquantes

À ce jour, M. Grenier ne nous a toujours fourni aucune facture de voyage (hôtels, billets d’avion, factures de repas) sous prétexte qu’il s’agit de renseignements personnels. Seuls des tableaux de dépenses nous ont été transmis.

Nous avons tout de même pu connaître quelques détails grâce aux relevés des cartes de crédit, obtenus auprès de la Ville de Montréal, notamment que l’ex-secrétaire général Luc Doray avait fait des dépenses au Brésil lors de vacances.

Des factures auraient pu nous permettre de répondre à plusieurs questions, par exemple si des membres de la famille de Mme Ollivier ou M. Grenier étaient présents lors de repas payés par les contribuables.

L’Office a aussi omis de nous transmettre plusieurs reçus de restaurant qui se trouvent pourtant dans les relevés de cartes de crédit de Guy Grenier et d’Isabelle Beaulieu.

«Si je suis responsable de répondre à des demandes d’accès à l’information et qu’une demande me concerne, je dois me retirer de ce processus-là», estime le professeur en éthique à l’UQAM, Michel Séguin.

Jusqu’à 4000$ de matériel électronique demeure également inexpliqué, car aucune facture ne nous a été fournie.

Que mangent-ils?

Certains documents fournis par l’OCPM ont aussi été caviardés à l’extrême.

Sur la vaste majorité des formulaires de frais de réunion et des reçus de restaurant, il est impossible de lire le nom de l’établissement, le nom des convives ou même le but de la rencontre. Impossible aussi de savoir si de l’alcool a été servi.

OCPM

Selon Michel Séguin, le nom des personnes rencontrées n’est pas une information confidentielle.

L’expert estime que ce caviardage et le fait que M. Grenier réponde lui-même aux demandes «construisent un doute sur la crédibilité des activités et créent un doute en ricochet à la crédibilité de l’organisation».

C’est seulement grâce aux relevés de cartes de crédits que nous avons pu apprendre que les dirigeants de l’OCPM fréquentaient régulièrement le restaurant Chez Alexandre.

M. Grenier est même allé jusqu’à caviarder presque entièrement un rapport de mission officielle. À force d’insister, il s’est toutefois ravisé.

Office de consultation publique

Les rapports que nous avons ainsi obtenus démontrent à quel point ils sont sommaires, voire bâclés.

«Choqué» par nos demandes

Avant d’être nommé secrétaire général de l’OCPM en 2022, Guy Grenier était un «collaborateur» pendant plusieurs années.

Il a refusé de nous transmettre les contrats qui le lient à l’OCPM depuis 2014, moment où il a été recruté par son ancienne partenaire d’affaires, Dominique Ollivier.

Celui-ci a jugé notre demande abusive.

Nous demandions également si sa conjointe avait eu des contrats avec l’Office, puisqu’elle était co-actionnaire de son cabinet-conseil.

M. Grenier nous a rapidement joint au téléphone se disant «choqué» de lire le nom de son épouse dans notre requête.

«À l’évidence, il n’y a rien à répondre [...] Je ne comprends pas à quoi ça vous mène. J’ai l’impression que ça devient du harcèlement », a-t-il dit.

Des questions sans réponses

Photo tirée de la page Facebook de l'OCPM

La présidente de l’OCPM, Isabelle Beaulieu et le secrétaire général, Guy Grenier, ont refusé toutes nos demandes d’entrevues et n’ont jamais répondu à nos questions envoyées par courriel. En voici quelques-unes:

Pourquoi êtes-vous allé Chez Alexandre pour une réunion de gestion qui a coûté 245$ pour deux personnes? Y’a-t-il de l’alcool dans vos réunions?

Pourquoi avoir acheté des écouteurs sans-fil à 900$? Pourquoi ne pas nous avoir fourni la facture de cet achat?

Pourquoi lors d’un séjour en Argentine vous avez facturé deux transactions qui totalisent 993,10$ au Marriott de Panama City?

Quelles sont les politiques d’encadrement des dépenses de réunion et de voyage?

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

La présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, nous a pour sa part accordé une entrevue, mais elle et son équipe ont esquivé certaines de nos questions:

Sur un aller-retour en train Paris-Lyon ayant coûté plus de 1000$ pour Mme Ollivier et M. Grenier. Serait-ce possible de confirmer si les billets étaient en classe affaires?

Le montant de ces déplacements représente quatre déplacements. Tous les voyages ont été faits en respectant les normes de l’OCPM, toujours en classe économique, sauf lorsque c’était impossible pour des raisons de disponibilité de place ou d’horaire de voyage.

Serait-ce possible de nous confirmer si pour le vol de Mme Ollivier à 1600$ pour Paris à l’automne 2016 était en classe affaires?

En tout temps, Dominique Ollivier a respecté l’ensemble des règles inhérentes à l’Office, incluant les frais de déplacement.

Sur le souper d’huîtres à 347$, est-ce que le fils de M. Grenier était au restaurant ce jour-là?

Aucune réponse

À quoi ressemblaient les normes de l’OCPM sur les frais de voyage et de repas?

Vous allez devoir aller chercher ces informations-là à l’OCPM. [NDLR, à noter que nous n’avons reçu aucun document à ce jour.]