Martin St-Louis prend le blâme pour les récents insuccès du Canadien

Le Canadien en a surpris plusieurs avec un début de saison au-delà des attentes. Tellement qu’on en est venu à se demander s’il n’était pas enfin rendu à une autre étape de sa progression. Même Martin St-Louis s’est fait prendre au jeu.

«Le succès qu’on a eu tôt, ça a caché des petites affaires. Je prends la responsabilité de ça comme jeune entraîneur», a lancé St-Louis avant que l’équipe ne s’envole pour Detroit.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Du type à surtout voir le verre à moitié plein, l’entraîneur-chef du Canadien soutient qu’il a peut-être laissé glisser quelques carences ou mauvaises habitudes en raison des résultats surprenants que son groupe a connus jusqu’à la semaine dernière.

«Quand tu gagnes, parfois, tu mets un plaster, alors que tu as peut-être besoin d’une petite opération, a imagé le Lavallois. Quand tu mets des plasters pendant trop longtemps, tu finis par avoir besoin d’une trop grosse opération et il est trop tard.»

Le Tricolore a baissé pavillon lors de ses quatre dernières sorties. Une séquence qui a permis à St-Louis de comprendre la gravité de la situation avant que son équipe ne doive être transférée aux soins intensifs.

Départs difficiles

Parmi les problèmes à régler, il y a assurément les débuts de match. Le Tricolore vient au 27e rang du circuit avec 15 buts accordés au premier tiers. À l’inverse, il n’en a inscrit que sept, ce qui lui confère le 29e rang.

Une statistique qui explique pourquoi les Montréalais n’ont pas détenu l’avance dans un match depuis la visite des Devils du New Jersey, le 24 octobre. Une disette de six matchs.

«Martin nous en a parlé ce matin, a informé Nick Suzuki. Il est arrivé qu’on gagne des matchs sans avoir bien joué lors des deux premières périodes. En revenant de l’arrière en troisième période, ça nous permet de nous sentir mieux.»

Sauf que ce mauvais pli a fini par rattraper le Canadien.

«Il faut absolument éviter que ça se reproduise. C’est à nous d’y voir. Il faut absolument être plus aux aguets dès la mise en jeu initiale», a lancé le capitaine.

Les ennuis de Matheson

La séquence de revers du Tricolore coïncide également avec les problèmes que rencontre Mike Matheson depuis quatre matchs. Des problèmes qui ont commencé à apparaître après le match contre les Jets au cours duquel le défenseur a semblé importuné par une blessure.

«Non. Ça va», a assuré l’athlète de Pointe-Claire lorsque questionné sur son état de santé et s’il jouait en dépit du fait qu’il n’était peut-être pas à 100%.

Une réponse inverse aurait au moins permis d’expliquer pourquoi il s’est trouvé sur la patinoire pour 7 des 11 derniers buts de la formation rivale.

«C’est sûr que c’est difficile présentement, mais en parler, ça ne changera rien. La seule réponse est de travailler plus fort et de faire le plus que je peux pour être prêt à chaque match», a indiqué Matheson.

«J’ai toujours confiance en mes moyens. J’ai assez d’expérience pour savoir qu’on finit par s’en sortir. D’ailleurs, j’ai déjà connu pire et ça s’est replacé», a-t-il poursuivi.

Éviter de sombrer dans le négatif est un aspect qui l’aidera assurément à remonter la pente. Sauf que, parfois, c’est plus facile à dire qu’à faire lorsqu’on se trouve dans un creux de vague.

«Il faut qu’il soit engagé et honnête avec sa performance et quand il regarde sa game. Il faut éviter de regarder en arrière et se concentrer sur sa prochaine présence, a expliqué St-Louis. J’ai aimé le reste de son match. Il s’est corrigé. C’est encourageant.»

Reste à voir si la tendance des deux dernières périodes contre le Lightning se poursuivra, jeudi soir, à Detroit.