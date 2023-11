Même en Suisse, Théo Rochette continue de rêver à la LNH

Théo Rochette croyait avoir tout fait pour mériter une opportunité professionnelle en Amérique du Nord, au terme de la saison passée, mais elle n’est jamais venue. De retour en Suisse, où il dispute une première saison professionnelle en Ligue nationale A, l’ancien capitaine des Remparts continue de croire en son rêve de jouer, un jour, dans la LNH.

En fait, de dire que les opportunités ne sont pas venues ne serait pas tout à fait vrai. Il a reçu des offres, à la fin de la saison, mais rien qui méritait véritable considération, a-t-il révélé, mercredi, lui qui est de passage à Québec pour une semaine en raison d’une pause en Suisse.

« Disons que ce n’était pas convaincant. On parlait d’ECHL et même que je ne jouerais pas en début de saison. Je me suis dit que, pour mon développement, c’était mieux de retourner un an ou deux en Suisse afin de revenir encore plus prêt. »

Celui qui avait acquis le surnom de « Captain Scoring » lors de son passage à Québec ne cache pas avoir été déçu du peu d’intérêt à son égard, après qu’il eut récolté 106 points en saison régulière en plus d’aider les Remparts à remporter le trophée Gilles-Courteau ainsi que la Coupe Memorial.

Photo Agence QMI, Pascal Huot

D’autant plus qu’en début de saison, certaines formations lui avaient laissé sous-entendre qu’un contrat était fort possible, les Flyers de Philadelphie, notamment.

« C’est toujours décevant de ne pas avoir sa chance, surtout que je m’étais fait dire que si j’avais une bonne saison, j’aurais des opportunités. Ce qui est décevant c’est que, finalement, j’ai tout fait ce qu’on m’a demandé et on a gagné deux coupes. Je ne pouvais pas vraiment faire mieux mais je n’ai pas eu d’offres. »

En Europe pour mieux revenir

Il a donc joint le HC Lausanne, avec qui il a inscrit 13 points en 21 matchs jusqu’ici cette saison, ce qui le place au troisième rang des pointeurs de l’équipe.

« Ça va assez bien, a-t-il reconnu. Ils m’ont donné un rôle offensif même si, dernièrement, j’ai eu un peu moins de temps en avantage numérique.

« La grande glace, c’est difficile. Cette ligue est très bonne défensivement et quand un adversaire essaie de te garder à l’extérieur des points de mise au jeu et que tu dois prendre un tir, tu es loin. C’est difficile de marquer des buts et c’est pourquoi ce l’est aussi de faire des points dans cette ligue. »

« C’est différent! »

Rochette a donc profité de cette pause pour revenir à Québec afin, notamment, d’y visiter son grand-père aux prises avec quelques ennuis de santé.

Mercredi, il a rendu visite aux quelques joueurs de l’édition championne de l’an dernier, toujours avec l’équipe. Il a aussi pu renouer avec William Rousseau et Jérémy Langlois, maintenant des porte-couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda, qui ont aussi patiné au centre Vidéotron en matinée en vue du duel face aux Remparts, en soirée.

Mais il n’a pu s’empêcher de remarquer qu’à peu près tout avait changé, depuis l’an dernier : du personnel d’entraineur jusqu’aux couleurs des murs autour du vestiaire des Diables rouges !

« Ça changé un peu ! C’est le fun de revoir mon monde et la ville, de revoir les gars. Ça fait du bien. Ça va juste m’aider pour la suite. »