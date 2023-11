Metro ouvre son nouveau centre de distribution automatisé à Terrebonne

L’entreprise de distribution alimentaire Metro a inauguré mercredi un tout nouveau centre de distribution automatisé flambant neuf à Terrebonne.

• À lire aussi: Épicerie: La bataille des rabais en ligne

La construction de ce centre avait été annoncée en 2020 par l’entreprise.

Photos fournies par Metro.

Trois ans et 420 millions $ d’investissement plus tard, cette nouvelle infrastructure permet à Metro de regrouper les centres de distribution existants de Montréal-Nord, pour les produits de viandes et surgelés, et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour les produits de la mer, sur un même site.

Photos fournies par Metro.

Les bureaux administratifs compteront plus de 500 employés tandis que le centre de distribution accueillera 250 personnes.

«Notre nouveau centre de distribution automatisé contribuera à améliorer la qualité du service et des produits envoyés vers les magasins d’alimentation, grâce à une précision accrue des commandes et une diminution du temps de manutention, en plus d’améliorer la résilience de notre chaîne d’approvisionnement», a affirmé Caroline Larocque, vice-présidente logistique et distribution Québec, dans un communiqué.

Photos fournies par Metro.

D’une superficie totale de plus de 600 000 pieds carrés, soit l’équivalent de plus de 10 terrains de football, le bâtiment d’une hauteur équivalente à neuf étages abrite deux zones distinctes pour quelque 7000 produits frais et surgelés.

«Nous sommes maintenant encore mieux outillés pour fournir le bon produit, au bon moment, au bon magasin, et ce, de façon efficace», a ajouté Mme Larocque.