Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 9 novembre qui valent le détour.

Hockey: Bruins de Boston c. Islanders de New York

Le duel entre les Bruins et les Islanders plaira visiblement aux adeptes du jeu défensif. Les deux clubs figurent dans le top-10 des meilleures défenses de la Ligue nationale de hockey (LNH), Boston étant premier avec une moyenne de buts contre de 1,97. Les «Isles», quant à eux, figurent au sixième échelon (2,82). En ce qui a trait aux buts pour, la troupe Lane Lambert est dans la cave du classement (27e) avec 2,62 buts marqués par rencontre. C’est donc dire que comme à l’habitude lorsque les deux organisations jouent, la stratégie de mise sera de bien défendre afin d’enregistrer le gain.

Prédiction: Moins de 5,5 buts dans le match – 1,83

Hockey: Blackhawks de Chicago c. Lightning de Tampa Bay

À l’inverse de la rencontre mentionnée précédemment, la défensive n’est certainement pas le point fort des Blackhawks et du Lightning. Lors des cinq derniers matchs, les deux clubs sont allés chercher la rondelle dans leurs filets respectifs à 20 reprises. Évidemment, l’absence d’Andrei Vasilevskiy explique en grande partie pourquoi les hommes de Jon Cooper ont du mal dans leur zone, mais au moins, ils réussissent à empiler les victoires pour garder la tête hors de l’eau.

Prédiction: Plus de 6,5 buts – 1,83

Soccer: Liverpool FC c. Toulouse FC

Lors du match aller entre les deux équipes en Ligue Europa, Liverpool s’était largement imposé 5 à 1, et on devrait avoir droit au même verdict jeudi. Évidemment, l’entraîneur Jurgen Klopp devrait aligner une équipe B sur le terrain, mais la qualité de son effectif restera tout de même bien au-dessus de celle de Toulouse. Le club français connaît des difficultés depuis quelques semaines, et ce, même en Ligue 1. Il n’a pas gagné depuis le 1er octobre dernier et est sur une séquence de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Prédiction: Écart -1,5 Liverpool – 2,05