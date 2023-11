Procès pour agression sexuelle: «Il y a un an jour pour jour» – Catherine Fournier

Catherine Fournier, aujourd’hui mairesse de Longueuil, a publié sur son compte Instagram mercredi un message visant à rappeler que le 8 novembre marque la date de son appel à témoigner contre l'ex-député Harold LeBel dans le cadre du procès pour agression sexuelle.

• À lire aussi: «J’aspire à pouvoir lui pardonner» - Catherine Fournier

• À lire aussi: Catherine Fournier est la victime d’Harold LeBel

• À lire aussi: Victime d’Harold Lebel, Catherine Fournier a été suivie pendant un an par une équipe de tournage

En effet, «il y a un an jour pour jour aujourd'hui, j'étais appelée à débuter mon témoignage dans le cadre du procès pour une agression sexuelle que j'ai subie en 2017, à Rimouski», écrit-elle.

«Parce que les faits se sont produits là-bas, c'est aussi là-bas que devait se dérouler le procès, selon les procédures établies. Puisque l'accusé avait choisi un procès devant jury — son privilège à lui — je devais m'adresser non seulement à un juge, mais à 14 personnes inconnues assises devant moi et leur raconter des pans éminemment intimes de mon histoire. C'est sans compter que pour me rendre à la barre, je devais traverser la salle comble du palais de justice, remplie de gens venus témoigner de leur soutien à celui qui m'a agressée, une personnalité connue et hautement appréciée dans la région», précise Catherine Fournier dans sa publication.

La victime a été suivie par une équipe de tournage pendant près d’un an aboutissant à la sortie du documentaire «Témoin C.F.» en avril dernier afin de lever le voile sur les procédures judiciaires entourant les victimes d’agression sexuelle.

Elle a déposé à la fin mars auprès de la Cour de Québec à Rimouski une requête pour faire lever l’ordonnance de non-publication protégeant son identité, avant la sortie du documentaire.

«C'est dur de décrire le sentiment qui m'habitait ce jour-là. J'ai fait plusieurs fois les 400 pas (littéralement) dans cette petite pièce réservée au DPCP adjacente à la salle de Cour, avec mon intervenante du CAVAC, en attendant mon tour. J'avais mal au cœur, mal au ventre, mon rythme cardiaque me donnait le vertige, j’avais froid et je tremblais. J'ai encore de la difficulté à prendre la mesure de cette épreuve», ajoute-t-elle.

Mme Fournier conclut en lançant un message d’espoir et de soutien à celles et ceux qui devront subir le même parcours.

«À celles et ceux qui doivent bientôt passer par là : je pense à vous. Je vous rassure, aussi. Malgré tout ça, s'il y a une chose que l'on découvre au cours du chemin sinueux qui nous permet de guérir et de retrouver notre sentiment de justice, peu importe le chemin que l'on choisit de prendre, c'est la puissance intérieure qui nous habite. Une chose est certaine : nous sommes plus forts•es qu'eux. Xx.»