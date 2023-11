Julien évoque le SRB parmi les modes de transport lourd

À quelques heures d’une rencontre cruciale entre le maire de Québec et le premier ministre pour l’avenir du projet de tramway, le ministre Jonatan Julien évoque un SRB parmi les modes de transport lourd possibles.

• À lire aussi: La CAQ ne veut pas seulement consulter, elle veut proposer un nouveau 3e lien

• À lire aussi: Une rencontre au sommet Legault-Marchand pour sceller l’avenir du tramway

Alors que François Legault martèle depuis quelques semaines que l’ajout d’un mode de «transport lourd» est nécessaire à Québec, le ministre responsable des Infrastructures a tenté de définir la chose, mercredi, lors d’une mêlée de presse.

«J'aime votre question. [...] Ça peut passer du SRB à un REM, à un métro, à un tramway. Il y a plusieurs modèles de transport lourd. Je ne suis pas spécialiste de ce qu'est le transport lourd, mais définitivement, on ne l'a pas actuellement à Québec», a expliqué M. Julien.

Quant au métro, rappelons qu'une étude commandée à une firme d'experts à la demande du gouvernement concluait en 2019 que le tramway était un choix plus réaliste, notamment en raison des coûts et de la taille de la ville.

«Autant (pour) ma collègue la vice-première ministre que moi-même, il est hors de question d'étudier le métro», réitérait encore un an plus tard le ministre des Transports de l’époque, François Bonnardel, dans la foulée du rapport du BAPE.

Une idée mort-née

Le service rapide par bus (SRB) est l’option que les villes de Québec et de Lévis avaient privilégiée en 2015, au terme d’une étude de faisabilité qui considérait également le tramway comme deuxième possibilité.

En 2017, le projet s’étalant sur les deux rives était abandonné après que le maire de Lévis, Gilles Lehouilier, ait décidé de s’en retirer.

PHOTO D'ARCHIVES STEVENS LEBLANC

Un an plus tard, un projet de tramway était de retour à Québec, sous l’impulsion du premier ministre de l’époque, Philippe Couillard, qui voyait d’importantes marges de manœuvre financières se profiler à quelques mois des élections générales.

On connait la suite: de fil en aiguille, le coût du projet, d’abord évalué à 3,3 milliards $, a grimpé à 3,9, puis jusqu’à 12 ou 13 milliards $, ou 8,4 milliards $ si la Ville reprend les travaux à l’interne.

«C’est cher, très cher», s’est inquiété la semaine dernière François Legault, qui reçoit à son bureau le maire Bruno Marchand, à 16h. Cette rencontre s’annonce déterminante pour la suite des choses.

Regarder «les options»

Les lignes de presse envoyées par erreur aux journalistes suggéraient mercredi matin d’indiquer que «dans la situation économique actuelle, on doit s’asseoir et regarder quels sont nos options», et qu’il faut «travailler en collaboration avec la ville et le gouvernement fédéral pour doter Québec d’un projet structurant de transport collectif».

Pas un mot sur le tramway. «Les lignes sont bonnes», s’est amusé à dire M. Julien.

«L'objectif commun, [...] (c’est) une meilleure mobilité à Québec», a complété le ministre responsable de la Capitale-Nationale, qui se joindra en fin de journée à la rencontre entre MM. Marchand et Legault en compagnie de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

«Étant donné que vous avez eu les lignes, je n'ai pas besoin de répondre», s’est limité à dire M. Legault, avant de se rendre au Salon bleu.

Impliquer la CDPQ?

De son côté, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a laissé planer la possibilité d’impliquer la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans le financement du projet de la Ville de Québec, comme c’est le cas pour le REM à Montréal.

«Peut-être, [...] je n'ai pas de vue plus précise, mais pourquoi pas», a lâché M. Fitzgibbon à un journaliste qui le questionnait sur cette éventualité.

«Quand le projet sera défini, s'il est défini, je pense qu'il y a lieu de regarder différentes sources de fonds», a ajouté le député de Terrebonne.