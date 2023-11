Que doit-on réellement à nos parents?

Quand je lis ce matin les propos de celle qui signe « Grand-mère déçue et triste » qui menace de déshériter ses enfants parce qu’ils ne viennent pas la visiter assez souvent, je la comprends, dans le sens que se sentir seule, c’est en soi désagréable. Mais en même temps, je me demande si ça ne serait pas nous, les parents et les grands-parents, qui sommes des « Je, Me, Moi / Mee, Myself and I », et non le contraire.

Voici pourquoi. Nos enfants en ont plein les bras avec leur emploi, leur vie de couple, leurs enfants avec leurs parascolaires, et leur vie sociale par-dessus tout ça. Pourquoi irions-nous nous asseoir sur le tas de leurs responsabilités quand nous n’avons en fait aucun besoin urgent à combler, si ce n’est de les vouloir plus souvent à côté de nous. Nous nous disons fiers d’avoir notre autonomie, c’est donc à nous de remplir notre vie. Ce n’est pas à eux de le faire !

Vers la fin de sa vie, notre mère a été semi-autonome pendant deux ans. Nous l’avons alors entourée, aimée et aidée. Mais jusqu’à ses 89 ans, elle avait toujours eu son agenda et s’occupait de ses affaires, de ses amis(es), de ses activités ainsi que de ses loisirs. Elle aimait nous répéter qu’elle ne s’ennuyait pas, seule avec elle-même, et qu’on ne lui devait rien. Elle aimait notre compagnie, mais n’en dépendait pas. Il lui arrivait même de se contenter de peu, comme de mon frère qui la visitait, mais qui finissait par s’endormir dans le fauteuil devant elle parce qu’il était au bout du rouleau. Elle se réjouissait qu’il parte de chez elle moins fatigué qu’il y était entré.

Je crois en avoir fait plus pour elle que mes frères, mais j’étais fière de le faire. Cela, malgré que je n’étais pas sa préférée, tout comme elle n’était pas mon parent préféré non plus. J’imagine qu’on avait du temps à reprendre ensemble. Une de mes profs nous avait dit un jour « L’enfant le plus mal pris d’une famille, c’est le chouchou ». Quand j’ai eu compris le sens de cette maxime, j’ai compris la liberté que m’avait procurée le fait de ne pas avoir été son chouchou. Ça m’a affranchie de l’obligation d’avoir à plaire à elle comme aux autres. Mes enfants je les vois comme un bonus et non comme ma paye.

Heureuse d’être autonome

J’aime votre réflexion sur le rôle d’un parent et sur l’importance pour chacun, parent ou enfant, d’être autonome. Mais dans le cas de la personne à laquelle vous faites référence en début de lettre, la situation était différente. Se sentant complètement négligée par ses filles qui ne la visitaient à peu près jamais, elle se cherchait une justification à l’obligation qu’elle ressentait de leur laisser ses biens en héritage.