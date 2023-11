Une chance dans la LNH pour Shane Wright

Le Kraken de Seattle a rappelé l'attaquant Shane Wright mercredi soir.

L'attaquant obtient donc sa première chance avec le grand club cette saison, lui qui a disputé huit matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) la saison dernière.

En sept parties dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec les Firebirds de Coachella Valley, Wright a récolté quatre buts et deux mentions d’aide pour six points jusqu’à maintenant en 2023-2024.

La LNH a accordé une exception à Wright pour qu’il puisse jouer dans la LAH en septembre dernier, et ce, même s’il est d’âge junior. Habituellement les joueurs de moins de 21 ans doivent retourner avec leur club dans la WHL, l’OHL ou la LHJMQ s’ils n’évoluent pas dans la LNH.

L’an dernier, le hockeyeur de 19 ans a amorcé la campagne 2022-2023 avec le Kraken. Il a amassé un but et une aide en huit parties avec la 32e équipe de la LNH. Wright a aussi disputé cinq parties avec les Firebirds à l’autonome, avant de prendre part aux Championnats du monde de hockey junior avec le Canada. Il a ensuite été envoyé dans l’OHL, où les Spitfires ont fait son acquisition des Frontenacs de Kingston en retour de deux joueurs et de sept choix au repêchage.

Après l’élimination des Spitfires, Wright est retourné avec dans la LAH pour les séries, où il a amassé neuf points en 24 parties éliminatoires.

Par ailleurs, le joueur sélectionné avec le quatrième choix au total du repêchage 2022 ne fait pas le voyage seul en direction de Seattle. Le Kraken a également procédé au rappel de l’attaquant Ryan Winterton.