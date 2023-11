Taylor Swift célébrée par Apple Music

La chanteuse américaine Taylor Swift a été nommée artiste de l’année par Apple Music, mercredi.

Venant tout juste de se poser au sommet des palmarès américain avec le réenregistrement de son album 1989, l’autrice-compositrice a connu une année marquée par les records, dont certains ont marqué l’imaginaire, notamment quant au nombre de stades remplis et au prix déboursé par certains Swifties pour assister à l’un de ses concerts, mais aussi au niveau de ses écoutes en ligne.

Taylor Swift est l’artiste féminine la plus écoutée en streaming dans l’histoire d’Apple Music, et est l’artiste féminine avec le plus de chansons à atteindre le Top 100 mondial quotidien d’Apple Music.

Au total, au cours des 10 premiers mois de l’année 2023, la chanteuse, qui peut se targuer de faire partie du club des artistes milliardaires, a vu 65 de ses chansons atteindre le Global Daily Top 100 d’Apple Music. C’est plus que tout autre artiste.

TayTay s’est évidemment dite «très honorée» de recevoir cette nomination et a tenu à remercier ses fans «d’avoir fait de cette année l’année de célébration la plus incroyable, la plus joyeuse qui soit».

«Qu'il s'agisse de diffuser de la musique sans arrêt, de la crier ensemble dans la vraie vie lors des spectacles, ou de danser de manière chaotique dans les salles de cinéma, rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. Merci beaucoup», a exprimé la chanteuse par voie de communiqué.

«L'impact de Taylor Swift sur la musique est absolument indéniable, pas seulement en cette année record, mais depuis le début de sa carrière», a fait savoir le vice-président d'Apple Music et Beats, Oliver Schusser, qui l’a également qualifiée «d’agent de changement dans l’industrie musicale».

«Il ne fait aucun doute que son impact et son influence se feront sentir dans les années à venir. Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de célébrer ses réalisations», a poursuivi l’homme.

Apple Music mettra donc de l’avant la musique de l’artiste sur sa plateforme, tandis que plusieurs listes d’écoute lui sont dédiées. Des entrevues et des collections d’albums qui présentent et remontent le fil de la carrière de l’autrice-compositrice-interprète sont également accessibles.