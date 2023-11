Trudeau appelle à l’unité tandis que la guerre Israël-Hamas divise les Canadiens

La guerre entre Israël et le Hamas contribue à une montée de la haine intercommunautaire «inacceptable» à travers le Canada et c’est la responsabilité de tous les Canadiens d’être là «les uns pour les autres», a lancé Justin Trudeau dans un plaidoyer émotif pour l’unité.

«Tous les jours, ici dans ce pays, les gens ont mal», a déclaré le premier ministre avant la réunion du caucus au Parlement mercredi matin.

Évoquant «des attaques contre des synagogues, des manifestations haineuses et ciblées sur des entreprises, juives, des centres communautaires, des garderies juives», M. Trudeau a dénoncé «une montée épouvantable de l’antisémitisme».

Dans les derniers jours, une synagogue de Dollard-des-Ormeaux, dans l’ouest de Montréal, a subi une attaque au cocktail Molotov, tandis qu’en fin de semaine, l’imam radical Adil Charkaoui s’est lancé dans une tirade, en pleine manifestation à Montréal, qui a été assimilée à une «incitation à la haine» par le premier ministre François Legault.

«C’est inacceptable, ce n’est pas qui nous sommes. Nous devons être là pour comprendre et adoucir la peur et la peine que vivent les Juifs au Canada et à travers le monde», a poursuivi le premier ministre.

Il a du même coup dénoncé l’islamophobie et «les attaques, l’intolérance, les récriminations contre quiconque ose montrer un drapeau palestinien».

«Je vous le dit, si on n’arrive pas à mieux s’entendre au Canada, à mieux pas juste s’entendre, mais s’écouter, bien dans quel pays au monde vont-ils pouvoir se rapprocher, ces communautés qui ont tellement mal?»