Un ancien militaire sauve une femme enceinte d'une tentative de détournement de voiture chez Starbucks

Un ancien militaire mérite des félicitations et possiblement un très grand café gratuit après avoir sauvé une femme enceinte d'une tentative de détournement de voiture à la commande à l’auto d'un Starbucks en Floride aux États-Unis.

Shane Spicer attendait son café dans la file d'attente de la commande à l’auto à Ocala, mais a eu un vrai choc en voyant un homme fuir à pied devant la police après une poursuite en voiture, selon Fox 35 Orlando.

Le suspect, un criminel de carrière qui aurait pénétré illégalement chez quelqu'un et volé sa voiture, venait de provoquer un accident dans une intersection animée et s'était enfui en direction du café, rapporte le New York Post.

«Un homme blanc en fuite ! Il est maintenant chez Starbucks !» entend-on un policier crier dans une vidéo filmée de son tableau de bord récemment publiée par le média américain.

Dans la vidéo, on peut apercevoir un homme courir vers une femme dans son véhicule et tenter de la déposséder de sa voiture, mais Spicer saute dans le siège passager pour l'empêcher de s'échapper avec le véhicule.

«Je venais tout juste de commencer ma journée, j’étais réveillé depuis 20 à 25 minutes. J'habite à quelques kilomètres de ce Starbucks», a déclaré Spicer à la source.

Le vétéran de l'armée, dont la petite amie et la jeune fille étaient dans sa voiture, a empêché le vol de la voiture en disant qu’il s’agissait là d’une réaction instinctive de sa part.

Les images des caméras corporelles des policiers qui sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, le montrent en train de retenir le suspect, identifié comme Michael Prouty, avec l'aide d'un autre bon Samaritain.

Prouty a été accusé de fuite et d'évasion, de tentative de détournement de voiture et de résistance à l'arrestation, selon WKMG.

Dans le comté de Sumter, il est également accusé d'intrusion dans une résidence, d'agression sur une personne de plus de 65 ans et de vol qualifié d'un véhicule.