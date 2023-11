«Bataille de l'Ontario»: le premier chapitre va aux Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa ont remporté le premier duel de la saison contre les Maple Leafs de Toronto, mercredi soir, au Scotiabank Arena.

Ce premier chapitre de la «Bataille de l'Ontario», présenté à TVA Sports, s’est soldé par un gain de 6 à 3 du club ottavien. Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

Les «Sens», qui sont au cœur de la tourmente depuis la démission du directeur général Pierre Dorion, ont ainsi remporté un premier match en trois sorties. C’était seulement la deuxième victoire de l’équipe à leurs sept derniers matchs.

Dans l’affrontement du jour, Dominik Kubalik a profité d’un avantage numérique en troisième période pour briser une égalité de 3 à 3. C’était son deuxième filet de la soirée.

Moins d’une minute après la deuxième réussite du Tchèque, Tim Stützle a sonné le glas des Leafs en déjouant Joseph Woll d’un tir des poignets. Le troisième choix au total du repêchage de 2020 s’était préalablement fait complice des deux buts de Claude Giroux et de celui de Jakob Chychrun.

Il s’agissait du cinquième match de quatre points de Stützle dans la Ligue nationale. Mathieu Joseph a aussi connu une productive soirée de boulot avec une récolte de trois mentions d’aide.

Dans le camp des Maple Leafs, William Nylander a amassé un but et une aide. L’attaquant suédois a donc prolongé sa série de matchs avec au moins un point à 12, et ce, en autant de parties disputées cette saison. Son compteur est maintenant à 18 points (7-11).

Le deuxième de quatre duels entre les deux formations de l’Ontario est prévu le 7 décembre, mais au Canadian Tire cette fois.

Mantha inscrit deux buts... et se blesse

Au Capital One Arena, les Panthers de la Floride ont réalisé une remontée pour l’emporter 4 à 3 en prolongation contre les Capitals de Washington.

C’est Sam Reinhart qui a fait mouche pendant la période supplémentaire et qui a assombri la belle performance du Québécois Anthony Mantha.

L’attaquant des «Caps» a inscrit deux buts, une première pour lui dans un même match depuis le 16 avril 2022. Le natif de Longueuil n’a cependant pas été en mesure de finir le match. Il s’est blessé au haut du corps quand il a reçu une rondelle au niveau de la tête en troisième période.

L’autre marqueur des favoris de la foule a été Connor McMichael, tandis que les autres réussites des vainqueurs sont venues des bâtons d’Oliver Ekman-Larsson, Evan Rodrigues et Aleksander Barkov.

Alex Ovechkin a été blanchi de la feuille de pointage. C’était la quatrième fois que ça lui arrivait en 11 parties cette saison.