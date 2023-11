Un sexagénaire sans souliers porté disparu depuis quatre jours à Montréal

Un homme de 64 ans parti de chez lui sans chaussures manque à l’appel depuis samedi soir à Montréal

Jack-Wai Chan a été vu pour la dernière fois le 4 novembre vers 22 h 30 à sa résidence située dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

L’homme, qui se déplace à pied et s’exprime en français, anglais et cantonais, est habitué de fréquenter le parc Notre-Dame-de-Grâce, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le Stade olympique et les restaurants près de l’intersection du boulevard Décarie et du chemin Queen-Mary, a énuméré la police de Montréal.

Le disparu mesure 1,78 (5’ 10’’) et pèse 81,5 kg (180 lb). Il a les cheveux gris et noirs, les yeux bruns et une légère moustache grise et noire.

M. Chan porte un manteau léger bleu marine à capuchon avec l’inscription «FORD» à l’avant, une chemise rouge et des pantalons de sport noir. Il aurait seulement des bas aux pieds.

Quiconque l’aperçoit ou aurait des informations permettant de le localiser est invité à composer le 911.