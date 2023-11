Le VRS quatre fois plus présent que la grippe à l’urgence: des médecins demandent la gratuité du vaccin pour les aînés

Des médecins demandent à Québec de rembourser le nouveau vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), au même titre que la grippe et la COVID-19, pour les aînés afin de mieux combattre la «triple épidémie» de virus respiratoires.

• À lire aussi: Préparez-vous à une «triple épidémie» de virus respiratoires cet automne au Québec

«Quand on pense à comment aider le système de santé, de prévenir une maladie fréquente et qui cause beaucoup d’achalandage dans les salles d’urgence, le VRS devient une cible intéressante», lance le chef du département de soins intensifs à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), Dr Mathieu Simon.

Photo d'archives, Stevens Leblanc

Quatre fois plus

Actuellement, le VRS est quatre fois plus important que la grippe dans les salles d’urgence de la province, note le médecin.

Les plus récentes données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dénombrent près de 300 cas de VRS dans la dernière semaine, contre une trentaine pour l’influenza.

Nouvellement approuvé par Santé Canada pour les aînés, le vaccin Arexvy contre le VRS a immédiatement été déployé en Ontario, qui l’a ajouté à son programme de vaccination chez les aînés de 60 ans et plus vivant dans une résidence pour aînés ou un CHSLD.

Au Québec, une personne de 60 ans et plus peut le payer de sa poche, mais au coût de 300$.

«Le vaccin est très efficace pour réduire les complications et les hospitalisations. Si on n’en discute pas, on se prive d’un moyen de protection pour nos patients», fait valoir le Dr Alex Carignan.

Longtemps sous-estimé

Le microbiologiste-infectiologue de Sherbrooke souligne que l’impact du VRS a longtemps été sous-estimé, puisqu’il n’était pas dépisté.

«C’était vu comme une maladie bénigne», dit-il, notamment car il affecte beaucoup les jeunes enfants et que les symptômes sont similaires à ceux de la grippe.

Mais le VRS, très contagieux, est une source importante d’hospitalisation chez les aînés et les patients souffrant de maladies cardiorespiratoires, poursuit le Dr Carignan.

«La population vieillit et devient plus vulnérable», ajoute le Dr Simon.

Estimant qu’on peut difficilement augmenter les ressources déjà limitées du réseau de la santé, il plaide pour davantage de prévention en vue de la «très difficile saison de novembre à février» pour les virus respiratoires.

Comment différencier le VRS, l’influenza ou la COVID-19

Les symptômes du VRS incluent:

Écoulement nasal

Toux

Éternuements

Respiration sifflante

Fièvre

Perte d’appétit et diminution de l’énergie

Les symptômes de l’influenza:

de la fièvre

de la toux

des douleurs musculaires

maux de tête

frissons

fatigue

perte d’appétit

mal de gorge

écoulement ou congestion du nez

Les symptômes de la COVID-19:

mal de gorge

éternuement

apparition ou aggravation de la toux

essoufflement ou difficulté respiratoire

température égale ou supérieure à 38 °C

douleurs musculaires ou courbatures

perte de l’odorat ou du goût

mal de tête

douleurs abdominales, diarrhée et vomissements

Source : Santé Canada