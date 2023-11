Valeurs québécoises: le PCQ veut soumettre les immigrants à un test psychométrique avant leur admission

Le test des valeurs de la CAQ ne va pas assez loin au goût des conservateurs d’Éric Duhaime, qui proposent de légiférer afin de soumettre les immigrants à une évaluation psychométrique pour s’assurer qu’ils respectent la laïcité de l’État, les femmes et les homosexuels.

C’est l’une des dimensions de la politique d’immigration qu’adopterait un gouvernement du PCQ, selon le cahier de propositions qui sera débattu au congrès national du parti les 18 et 19 novembre prochain, et dont l’Agence QMI a obtenu une copie.

«Les immigrants accueillis devront adhérer à un minimum de valeurs communes, telles que l’égalité hommes-femmes, la laïcité de l’État et le respect des droits des gays et lesbiennes», est-il précisé dans ce document.

Concrètement, il s’agirait de revoir le test mis en place par le gouvernement Legault en 2019 pour s’assurer de sa validité et de son efficacité, explique le président de la commission politique du PCQ, Karim Elayoubi.

«Est-ce qu’ils vont assez loin ? Il faudrait vérifier la validité du test. Mais nous, c’est certain, si on fait signer un document à des gens, bien il faut qu’il soit valide, le test, psychométriquement parlant», tranche-t-il en entrevue.

Comme les admissions en médecine

Médecin de profession, M. Elayoubi compare spontanément l’examen auquel devraient se soumettre les immigrants sous un gouvernement conservateur à une évaluation que doivent passer les étudiants pour être admis à la faculté de médecine.

«Ce sont des tests assez complexes qui sont capables de déterminer si on est des gens qui sont capables d’avoir un minimum d’empathie», expose-t-il. «Pour les immigrants, j’imagine que les psychométriciens sont en mesure de perfectionner un test pour bien déceler, de façon subtile, s’il y a réellement des problématiques dans l’incompatibilité des valeurs.»

Puis, appelé à préciser si vraiment un gouvernement conservateur mandaterait des psychométriciens pour élaborer un test afin d’empêcher l’admission d’immigrants qui n’adhèrent pas aux valeurs québécoises «de base», le Dr Elayoubi a répondu: «Oui, exactement».

L’avantage d’une telle mesure serait d’éviter la discrimination sur des bases ethniques, a-t-il également plaidé, en faisant valoir qu’une personne originaire «d’un pays x» peut très bien partager les valeurs québécoises, alors qu’un Américain pourrait ne pas les partager.

Immigration francophone

Et même s’ils accusent la CAQ de se faire du capital politique «sur le dos des minorités», la politique d’immigration mise de l’avant par les conservateurs dans ce document est à peu près alignée en tout point sur les orientations du gouvernement caquiste.

D’une part, ils proposent de déterminer les seuils d’immigration «en fonction des besoins économiques du Québec et de notre capacité d’intégration», et de miser sur une immigration «très majoritairement francophone avec des services de francisation renforcés et accessibles pour tous les immigrants.»

Autonome... comme dans l’ouest

Lors du congrès, les conservateurs ont également l’intention de se positionner en faveur d’une loi pour protéger les compétences des provinces contre les efforts centralisateurs du fédéral, à l’instar des gouvernements de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Cette idée est l’objet de discussion à l’interne depuis environ un an, mais le chef Éric Duhaime avait déjà fait savoir qu’il la voyait d’un bon œil. Après l’adoption de la Loi sur la souveraineté de l’Alberta dans un Canada uni l’automne dernier, il était d’ailleurs allé s’entretenir avec la première ministre albertaine, Danielle Smith.

En revendiquant l’étiquette «autonomiste», les conservateurs espèrent clarifier leur position sur la question nationale, et mieux se distinguer de l’approche nationaliste de la CAQ, qui n’a selon eux pas été suffisamment fructueuse.

