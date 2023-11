Accusé de fraude aux États-Unis, il voulait fuir vers le Qatar

Un résident de Sainte-Julie accusé aux États-Unis d’avoir participé à une fraude de plus de 12 millions de dollars américains visant les comptes bancaires de milliers de consommateurs a été arrêté à l’aéroport de Montréal samedi dernier alors qu’il tentait de fuir le pays.

Sayyid Shahzanish Quadri, 46 ans, était recherché par les autorités américaines depuis qu’il a été accusé de fraude électronique et de conspiration en Californie en avril dernier. En tout, 14 personnes ont été accusées dans ce dossier.

Quadri s’apprêtait à prendre un vol à destination de Doha, au Qatar, lorsqu’il a été arrêté par des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à l’aéroport Montréal-Trudeau. Aucun billet de retour n’avait été acheté et le Qatar ne possède aucun traité d’extradition avec les États-Unis.

Longue enquête

L’organisation frauduleuse dont aurait fait partie Quadri aurait débuté ses activités en 2015. Elle était toutefois dans la mire du Service d’inspection postale des États-Unis depuis 2019.

Selon les autorités américaines, Quadri et des coaccusés auraient mis la main sur des informations bancaires de plus de 100 000 victimes, à partir de demandes de prêt sur salaire par exemple.

Capture d'écran tirée du site Web Wayback Machine

Ils auraient ensuite créé des sociétés-écrans, notamment dans le domaine infonuagique. L’une des plus importantes, Dollar Web Sales, aurait été contrôlée par Quadri et Guy Benoit, un Québécois recherché par les États-Unis qui se trouverait actuellement à Chypre.

Selon des courriels obtenus par la justice américaine, «Quadri vendait et livrait régulièrement des informations personnelles et financières de consommateurs-victimes à Benoit».

Les deux accusés «ont ensuite exécuté des prélèvements non autorisés dans les comptes bancaires des victimes via [...] une plateforme de transfert électronique de fonds aux États-Unis», apprend-on dans un affidavit de la GRC déposé samedi au palais de justice de Montréal.

«Ils ont faussement fait croire aux banques que ces transactions étaient autorisées par les victimes», précise-t-on.

Beaucoup d’argent

Les retraits se faisaient à coup de 30 à 60 dollars américains, selon des documents judiciaires américains consultés par le Journal. Certains comptes bancaires auraient été fraudés une seule fois, alors que d’autres l’auraient été à répétition.

Entre février 2020 et juillet 2021, Quadri aurait donc obtenu 560 000 dollars américains grâce aux transactions de Dollar Web Sales.

Et selon des courriels obtenus par les autorités américaines, les sociétés-écrans utilisées dans cette fraude auraient rapporté en tout plus de 12 millions de dollars américains entre 2017 et 2020.

En parallèle, les États-Unis ont réussi à récupérer 5 millions de dollars américains dans le cadre d’une poursuite civile intentée contre plusieurs acteurs présumés de cette fraude afin de récupérer l’argent perdu par les consommateurs. Sayyid Quadri n’était toutefois pas visé.

Le résident de la Rive-Sud de Montréal, qui n’a aucun antécédent criminel au Québec, a été libéré lundi en attendant sa requête d’extradition vers les États-Unis. Il a dû remettre ses passeports canadien et pakistanais et ne pourra quitter le Québec.

Il sera de retour au palais de justice de Montréal en janvier prochain.

Avec Nicolas Brasseur, Bureau d’enquête