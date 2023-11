Le cofondateur de Cascades Bernard Lemaire est décédé

Bernard Lemaire, cofondateur du fleuron québécois des pâtes et papiers Cascades, est décédé mercredi à l’âge de 87 ans.

«Le 8 novembre 2023, la grande famille Cascades apprenait avec regret et une profonde tristesse le décès de l’un de ses cofondateurs», a annoncé l’entreprise.

«Visionnaire, généreux et charismatique, cet homme d’exception aura convaincu un nombre incalculable de personnes et de communautés de participer à un projet immense, le projet de sa vie : Cascades [...]. L’héritage qu’il lègue est riche et continuera de vivre longtemps.»

Né à Drummondville en 1936, l’homme d’affaires avait étudié au programme de génie civil de l’Université de Sherbrooke en 1957, avant d’enchaîner avec celui de l’Université McGill.

C’est en 1960 qu’il a finalement décidé de se joindre à l’entreprise familiale de récupération de rebuts, la Drummond Pulp and Fiber.

Trois ans plus tard, il fond avec son père et son frère Laurent l’entreprise Papier Cascades inc. qui produit du papier à partir de fibres recyclées. Bernard Lemaire avait alors mis la main sur le vieux moulin de Kingsey Falls, dans le Centre-du-Québec, pour le redémarrer.

La multinationale est devenue Cascades inc. après son inscription à la Bourse de Montréal en 1982.

Au cœur du «Québec Inc.»

Bernard Lemaire a été à la tête de Cascades pendant près de 30 ans, avant de céder la présidence à son frère Laurent en 1992. C’est lors de son mandat que la stratégie d’expansion de Cascades prendra de l’envergure en Amérique du Nord, mais aussi en Europe.

M. Lemaire s’est par la suite consacré au secteur de l’énergie, alors que Cascades Énergie avait développé sa première centrale de cogénération au gaz naturel du Canada près de son siège social, en 1990. Il s’est alors concentré à développer Boralex après en avoir fait l’acquisition en 1995.

L’homme d’affaires a également siégé aux conseils d’administration de plusieurs entreprises différentes, dont la Banque Nationale, Gaz métropolitain, le groupe Laperrière et Verreault ou encore la compagnie Cambior.

Ces nombreuses casquettes ont fait de lui l’un des membres de la révolution économique de la Belle Province nommée «Québec Inc.», lorsque plusieurs entrepreneurs québécois et francophones ont émergé dans les années 1960.

Un entrepreneur reconnu

Son parcours entrepreneurial a été reconnu par plusieurs distinctions, dont des doctorats honorifiques de l’Université de Sherbrooke en 1986, de l’école des Hautes Études Commerciales en 1994 et de l’Université du Québec à Trois-Rivières en 2004.

Il a aussi été nommé Officier de l’Ordre du Canada en 1988 et Officier de l’Ordre national du Québec en 1995.

Preuve de sa reconnaissance à l’international, M. Lemaire a reçu la distinction de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur en France en 2002.

«Pour la première fois en 1991, l'Association des professionnels en ressources humaines du Québec lui décerne l'Iris d'honneur, soulignant l'apport d'une personne issue du monde des affaires qui a contribué de façon marquante à l'avancement de la gestion des ressources humaines», est-il également souligné sur sa page de l’Ordre national du Québec.