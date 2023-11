Ça ne va pas du tout chez les Maple Leafs

La défaite plutôt sévère subie aux mains des Sénateurs d’Ottawa, mercredi, constitue possiblement l’avertissement qu’il fallait aux Maple Leafs de Toronto pour se réveiller.

Vaincus 6 à 3 devant leurs exigeants partisans au Scotiabank Arena, les troupiers de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe ont accordé trois buts de plus que leur total de filets inscrits cette saison. Ils ont cédé 48 fois, un sommet dans l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey. Ce bilan peu éloquent illustre bien les carences en défense et à la position de gardien qu’ils devront éliminer. Si les séries commençaient aujourd’hui, les Leafs y accéderaient à titre de détenteurs du dernier laissez-passer des clubs repêchés.

• À lire aussi: Jordan Eberle coupé par un patin

• À lire aussi: Une chance dans la LNH pour Shane Wright

Bref, les performances livrées jusqu’à maintenant sont jugées insatisfaisantes dans le giron torontois et les propos de Keefe ne laissent place à aucune interprétation différente.

«Nous sommes assis ici et nous célébrons les gars qui marquent une tonne de buts et qui affichent de grosses statistiques. Cependant, nous ne parlons pas suffisamment de ce que nous donnons. C’est la réalité. Nous devons prioritairement garder la rondelle à l’extérieur de notre filet, a-t-il affirmé, tel que rapporté par le quotidien "Toronto Sun". C’est une question d’individus, mais aussi de jeu collectif dans la structure ou de s’engager, simplement.»

Si les Leafs ont pu s’en tirer à quelques occasions en dépit de mauvaises soirées en défense, comme ce fut le cas dans la victoire de 6 à 5 en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay lundi, il leur faudra miser sur l’avarice pour espérer gagner les matchs importants. Quand le calendrier deviendra plus exigeant et que l’enjeu sera plus substantiel, tout devra être à point face à des rivaux bien préparés.

«C’est à nous de trouver des solutions, a avoué le capitaine John Tavares. Nous devons fixer des standards plus élevés, être davantage en symbiose dans chaque trio, à chaque séquence sur la glace, en gardant à l’œil l’opposant. Nous éprouvons de la difficulté à afficher de la constance durant 60 minutes.»

Woll veut faire mieux

Au nombre des athlètes demeurant sur leur appétit, il y a Joseph Woll. Le gardien a connu une soirée de travail pénible contre Ottawa après avoir bien fait dans les duels précédents. Il entend se retrousser les manches sans tarder, ayant vu son taux d’efficacité chuter à ,913. «D’abord et avant tout, ce n’est pas assez de mon point de vue. Je sais que je dois être meilleur et offrir plus à l’équipe. Ce sera mon objectif principal pour la suite», a-t-il dit.

«Nous affrontons de l’adversité tôt dans la campagne et je crois que c’est bien pour nous, a estimé l’attaquant William Nylander au site NHL.com. Nous avons besoin de progresser et de construire. Il y a plusieurs nouveaux joueurs ici et il faut bâtir le club ensemble.»

Toronto recevra coup sur coup les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver, vendredi et samedi.

À voir aussi :