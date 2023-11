Caisse Desjardins: les membres se partageront 106 millions $ en ristournes

Le géant financier Mouvement Desjardins a enregistré des excédents de 614 millions $ avant ristournes à ses membres au troisième trimestre 2023, ce qui lui permettra de retourner 106 millions $ à ses membres.

Desjardins a indiqué avoir engrangé 319 millions $ de plus qu’à la même période l’année dernière, une hausse qui s’explique notamment par une hausse des revenus obtenus grâce aux hauts taux d’intérêt.

Les ristournes

Les ristournes, qui peuvent être individuelles ou à la communauté, proviennent de l’argent supplémentaire produit par une caisse et qui est ensuite retourné aux membres chaque année, sous certaines conditions, a rappelé Desjardins sur son site Internet. Près de 90 % des membres Desjardins sont admissibles à ce montant retourné.

Cette année, le montant de ristournes qui pourra être redistribué aux membres s’élève à 106 millions $, un nombre stable comparé à 2022. Ce montant, reçu sous différentes formes, est généralement imposable.

Les remises sous forme de commandites, de dons et de bourses d'études s’élèvent à 25 millions $, comparativement à 22 millions $ pour la même période l'an dernier.

«Le Mouvement Desjardins présente d'excellents résultats financiers pour son troisième trimestre de 2023. Ces résultats, combinés à une bonne capitalisation et solidité financière ainsi qu'à une gestion rigoureuse des risques, nous permettent de bien accompagner nos membres et clients en cette période plus difficile», a affirmé le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

Depuis le début de l’année 2023

Pour les neuf premiers mois de 2023 Mouvement Desjardins a enregistré des excédents avant ristournes de 1,51 milliard $, soit une hausse de 725 millions $ par rapport à la même période en 2022.

Cette hausse des excédents est majoritairement due à l'augmentation du résultat financier d'assurance net de 582 millions $, qui avait été impacté par la hausse importante des taux d'intérêt à la période comparative de 2022.

Cependant, cette même hausse a été freinée par les frais liés au personnel et à la technologie supérieurs. L’augmentation des vols de voitures et l’inflation ont provoqué l’augmentation des coûts associés aux réclamations en assurance automobile, impactant également le montant excédentaire.