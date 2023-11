Cambriolage: une nonagénaire fait fuir les voleurs...à l’aide de son bracelet anti-chute

Réveillée au beau milieu de la nuit par des voleurs, une nonagénaire du nord-ouest de la France a eu la brillante idée d’activer le bruit de son bracelet anti-chute pour faire fuir les voyous.

Durant la nuit entre le 31 octobre et le 1er novembre dernier, la femme âgée de plus de 90 ans et une proche dans la quarantaine qu’elle hébergeait ont eu toute une frousse au moment où trois voleurs armés se seraient introduits dans le domicile à Plougasnou, une commune dans le Finistère en France, a rapporté «Ouest-France» mardi.

Vers 2h du matin, les trois voyous auraient alors menacé les deux femmes en procédant à une fouille de la demeure.

Mais au bout d’une trentaine de minutes, la dame âgée aurait eu la brillante idée d’activer son bracelet anti-chute, conçu pour émettre un signal d’alarme en cas de chute afin d’alerter un proche ou une centrale, mais qui émettrait également un son lors de son déclenchement.

Sa tentative aurait eu l’effet escompté: les trois hommes auraient sitôt pris la poudre d’escampette après n’avoir dérobé que très peu de choses, selon le média local.

De son côté, la gendarmerie de Plourin-lès-Morlaix aurait ouvert une enquête pour tenter de mettre la main aux collets des trois individus, tandis que des techniciens en identification criminelle se seraient rendus sur les lieux pour tenter de trouver des indices, a indiqué «Ouest-France».